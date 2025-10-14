حلول ذكية لخياطة الملابس.. وأفران تعمل بوقود مستخلص من المياه

طرحت شركات دولية تقنية ناشئة عبر منصاتها المشاركة في فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار»، منتجات وحلولاً ذكية أبرزها طائرات «درونز» ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة للذكاء الاصطناعي للمساعدة في تفصيل وخياطة وتصميم الفساتين، وأفران تعمل بوقود مستخلص من المياه والكهرباء، إضافة إلى حلول ذكاء اصطناعي تشمل: مساعد كتابة ذكياً باللغتين العربية والإنجليزية ومنصة لإدارة الاجتماعات، وأدوات ترجمة مستندات، و«أفاتار» تفاعلياً بالذكاء الاصطناعي، وكاميرات ذكية لرصد وتحليل البيانات.

وأشار مسؤولو شركات، لـ«الإمارات اليوم» إلى أن منصات المعرض في دبي تتيح عرض ابتكاراتهم التقنية لمختلف أسواق العالم، وطرحها لمختلف الشركاء والمستثمرين، وأنها تتطلع من خلال المعرض إلى تطوير المزيد من الشراكات وتوسيع قاعدة عملائها من خلال استقطاب عملاء جدد.

وتفصيلاً، قالت مديرة تطوير الأعمال لحلول الذكاء الاصطناعي في شركة «بيوند آسيا»، ديمينا مورينغاثام، إن «شركتها طرحت عبر منصاتها المشاركة في فعاليات معرض (إكسباند نورث ستار)، أنظمة (أفاتار) مبتكرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتيح التفاعل المباشر مع المتعاملين في مختلف المؤسسات، وبشكل يشبه الموظف الافتراضي، سواء في خدمة العملاء أو غيرها من الإدارات».

وأضافت أن «دبي تعد بمثابة منصة لانطلاق ونمو ابتكارات الشركات الناشئة إلى العالمية، وهو ما جعل الشركة تتجه خلال الفترة الأخيرة لافتتاح مقر لها في دبي لممارسة أعمالها بجانب المقر الآخر لها في ماليزيا».

من جهته، قال مهندس البرمجيات في شركة «لسان إيه آي»، عبدالرحمن شيباني، إن «شركته طرحت عبر منصاتها بالمعرض حلول ذكاء اصطناعي متكاملة، تشمل مساعد كتابة ذكياً باللغتين العربية والإنجليزية، ومنصة لإدارة الاجتماعات، وأدوات ترجمة مستندات مع الحفاظ على التنسيق، إضافة إلى حلول تسريع إنشاء المحتوى».

وأضاف أن «دبي توفر بيئة مثالية للنمو والابتكار، بفضل رؤيتها الطموحة في التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تشكل المدينة منصة متكاملة تجمع شريحة واسعة من المستثمرين والشركاء العالميين»، لافتاً إلى أن «الشركة تعمل على التوسع، مستفيدة من الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات، ومعتمدةً على (إكسباند نورث ستار) كمنصة رئيسة لتعزيز حضورها العالمي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هونك» التقنية، موثكارمسي موثكارنام، إن «شركته طرحت عبر منصاتها بالمعرض (موّلداً) يتيح استخراج الوقود لأفران الطهي من المياه عبر معالجات يتم من خلالها استخراج مادة تستخدم كوقود وبشكل أقل كلفة من الوقود الطبيعي أو الغاز المستخدم في الأفران التقليدية».

وأضاف أن «الشركة أنتجت أفراناً مخصصة لذلك الوقود الذي يتم بمراحل معالجة مختلفة عبر (الموّلد)، إذ يتيح استخدام خمسة لترات من المياه وقوداً يكفي لستة أشهر عبر (الموّلد) الذي حصل على براءة اختراع من دول عدة، ويباع بنحو 400 دولار، لكن يمكن استخدامه لفترات طويلة».

وقالت مساعدة المدير للتخطيط والتسويق في شركة «نارما»، يون سيون تشا، إن «الشركة طرحت عبر منصتها في المعرض (درونز) تعمل بالذكاء الاصطناعي لمختلف الاستخدامات، ويمكنها تحليل البيانات عبر الصور واستخدامها في أغراض الحراسة والأمن والسلامة في مختلف الفعاليات والأحداث الكبيرة».

وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «آي بي رينيوال»، ديفيد سترايبوش، أن «الشركة طرحت منصة إلكترونية عالمية توفر عروض أسعار ثابتة، تساعد شركات الملكية الفكرية على تحسين كفاءتها وتقليل التكاليف بنسبة 30 إلى 60%. وتعتمد الشركة على بناء منظومة متكاملة تجمع شركات الملكية الفكرية حول العالم، حيث يتم تطوير حلول تلبي احتياجات هذه الشركات بناءً على تصويتهم ومتطلباتهم، ما يتيح لهم التركيز على الجوانب الجوهرية لأعمالهم، وتوفير الوقت والجهد عبر استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وأشار الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة «أتومو»، باتريك باريمر، إلى أن «شركته طرحت حلول وأنظمة بالذكاء الاصطناعي تتيح تحويل الكاميرات إلى كاميرات ذكية ترصد بيانات الأشخاص، وتتيح الرصد الاستباقي لأي حوادث أو حرائق، والاستجابة السريعة عبر الإنذار والتواصل مع الأجهزة المعنية».

وقال المدير الإقليمي لشركة «بوزيدكس تكنولوجي»، رجا تشيتاجالو، إن «الشركة تعتبر دبي سوقاً جذابة للغاية، نظراً لموقعها الاستراتيجي، وكونها أرضاً مثالية للفرص. كما سلط الضوء على سهولة ممارسة الأعمال في دبي وسرعة الوصول إلى العملاء، إضافة إلى دور الإمارة كجسر يربط بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك. وبما أنها ليست المشاركة الأولى للشركة، فإنها تركز هذا العام على تحقيق أهداف محددة، تتمثل في تطوير المزيد من الشراكات وتوسيع قاعدة عملائها من خلال استقطاب عملاء جدد، مؤكدة أنها لا تبحث عن استثمارات في الوقت الحالي».