نموذج تنبؤي لـ «إسعاف دبي» يضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمات

استعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025» المقام بدبي، مشروعها المبتكر في تطوير نموذج تنبؤي يعتمد على الذكاء الاصطناعي المكاني (Geospatial AI)، بهدف رفع كفاءة عمليات التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي ضمن منظومتها التشغيلية المتقدمة.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة مشعل جلفار، أن المشروع يأتي تجسيداً لتوجهات حكومة دبي في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة ضمن منظومة التحول الرقمي الحكومي.

وأوضح أن هذا النموذج تم تصميمه للاستفادة من قدرات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحليل البيانات التشغيلية الضخمة الخاصة بالبلاغات ومواقع محطات الإسعاف الحالية، إضافة إلى بيانات الطرق والتعداد السكاني والتوزيع الديموغرافي، وذلك للتنبؤ بحجم الطلب على خدمات الإسعاف حتى نهاية عام 2026. وأضاف أن هذا النموذج التحليلي سيتيح لفريق العمل تقييم وتحسين نماذج التوزيع والتغطية الحالية بما يتوافق مع النمو العمراني والسكاني المتوقع، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تحديد أفضل المواقع لإنشاء محطات إسعاف جديدة، وتحسين توزيع الموارد بما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.