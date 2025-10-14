«ساعة ذكية» لدعم متعافي الإدمان تستدعي متخصصين قبل «الانتكاسة»

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال مشاركتها في «جيتكس غلوبال 2025»، ابتكاراً فريداً يحمل اسم «ساعة الرعاية اللاحقة»، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وحاصلة على ملكية فكرية، وفي طريقها للحصول على براءة اختراع، وقد صُممت هذه الساعة خصيصاً لدعم المتعافين من الإدمان في رحلتهم نحو التعافي والاندماج الكامل في المجتمع.

وقالت مدير رعاية المبتكرين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، النقيب سارة الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه المبادرة النوعية تقوم على تزويد المتعافين بساعة ذكية متطورة تعمل كنظام متابعة صحي ونفسي متكامل، لتكون بديلاً إنسانياً متقدماً عن الأساليب العقابية التقليدية، موضحة أن الساعة تتيح تدخلاً سريعاً وإيجابياً عند الحاجة، مع الحفاظ التام على خصوصية وكرامة الفرد.

وأضافت أن «ساعة الرعاية اللاحقة» تُمنح للأشخاص أو الفئات الخاضعة للعلاج من الإدمان، حيث تُتابع مؤشراتهم الحيوية وموقعهم الجغرافي بشكل يومي ودقيق، ويتم عرض هذه البيانات عبر منصة مخصصة في القيادة العامة للشرطة، مشيرة إلى أنه في حال رصد أي مؤشرات خطر أو بوادر انتكاسة، يتدخل فريق متخصص فوراً من غرفة المتابعة للتعامل مع الحالة قبل تفاقمها.

وأكّدت الزرعوني أن المشروع يعكس نهج شرطة الشارقة الإنساني، الهادف إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة، من خلال دعم المتعافين، وصون كرامتهم، وتمكينهم من الاندماج مجدداً في المجتمع.

وقد رُوعي في تصميم الساعة أن تكون عصرية وعملية، حيث ستُطرح بأشكال وألوان متنوّعة لتناسب مختلف الفئات والأعمار، بما في ذلك الرجال والنساء والأحداث، بما يضمن تقبّلها وارتداءها بسهولة كجزء طبيعي من الحياة اليومية، دون أي شعور بالوصمة.