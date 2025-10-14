بوابات بـ «الذكاء الاصطناعي» لرصد المخالفات المرورية وتنظيم حركة السيارات في دبي

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال معرض جيتكس 2025 النقاب عن منظومة مرورية ذكية عبارة عن بوابات مزوّدة بكاميرات معززة بالذكاء الاصطناعي يمكنها رصد مخالفات عدة منها استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، والتجاوز بطريقة خاطئة، والتجاوز من على كتف الطريق، والوقوف غير المبرر في وسط الطريق.

وقال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض جيتكس، إن المنظومة تدار كلياً بالذكاء الاصطناعي عكس النظام المستخدم سابقاً، فبمجرد رصد المخالفة تحلل مباشرة وتسجل ضد مرتكبها.

وأضاف أن البوابات الذكية يمكنها كذلك رصد وتحليل الحالة المرورية في الطريق، وتحدد أوقات الزحام، ومن ثم يمكن استخدام النتائج في تنظيم الحركة، من خلال دراسة الكثافة المرورية، وأعداد السيارات في مختلف أوقات اليوم.

وعرضت شرطة دبي بثاً حياً لثلاث بوابات على شوارع الشيخ زايد والخيل وميدان، وأفاد الرزوقي بأن المنظومة تغطي مداخل الإمارة ومخارجها والطرق الرئيسة.

وتابع أن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في جيتكس تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي تُسهم في تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي، بما يواكب التوجهات المستقبلية في المدينة الآمنة، مشيراً إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي شمل قطاعات عدة في القطاع الأمني، منها الجانب المروري وأنظمة الرادارات وضبط الطرق، بهدف تحقيق أعلى مستويات الأمان، وتحليل سلوك السائقين، والإسهام في تقليل الحوادث، وخفض معدل الوفيات الناجمة عنها، إلى جانب المجال الخدمي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين عبر المنصات الرقمية والموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لشرطة دبي.

وشهد اليوم الأول من المعرض إطلاق خدمة «شرطة دبي AIX»، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي بمثابة «مستشار ذكي» يُتيح لزوار الموقع الإلكتروني الحصول على إجابات فورية وشاملة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المرورية والجنائية والمجتمعية، عبر الكتابة مدعومة بمختلف اللغات.

ويتميز مستشار «شرطة دبي AIX» بقدرته على توجيه المستخدم مباشرة إلى الخدمة المطلوبة، مع شرح تفصيلي لآلية الاستفادة منها، بما يُسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة تجربة المتعاملين.

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها كذلك المنطقة التفاعلية الرقمية بهدف تمكين الزوّار من التعرف إلى خدمات شرطة دبي بطريقة رقمية تفاعلية عبر شاشات على شكل غرفة مربعة، لخوض تجربة استثنائية في التعرف إلى الخدمات والتقنيات المستقبلية.