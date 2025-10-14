روبوتات بالذكاء الاصطناعي تطهو الطعام وتُحضّـر القهوة والعصائر

طرحت شركات مشاركة في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، نماذج لأنماط قطاع الضيافة الذكية عبر منصاتها في أجنحة المعرض، تشمل روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي كـ«شيف» لطهي وصفات الطعام وتحضيرها، إضافة إلى روبوتات أخرى لتحضير العصائر والقهوة والمشروبات الساخنة وتقدمها للزائرين.

وقال مسؤولو الشركات، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش أعمال المعرض الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، إن التوسع في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سهّل إمكانية الاعتماد على الروبوتات في قطاع الضيافة بشكل أكثر فعالية واعتمادية، سواء في إعداد الوجبات والمشروبات أو تقديمها، لافتين إلى أن تلك الروبوتات سيتم توفيرها في أسواق الدولة والمنطقة خلال الفترات المقبلة، للاستعانة بها في مؤسسات للضيافة.

وتفصيلاً، قال مدير أول المشاريع في شركة «كي تو» للتقنية، شنجوا إكسيو، إن «الشركة طرحت عبر منصاتها في معرض (جيتكس 2025)، روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتيح إعداد القهوة والمشروبات الساخنة بشكل ذاتي وتقديمها للزائرين».

وأضاف أن «التوسع ونمو استخدام الذكاء الاصطناعي، أتاح إمكانية الاعتماد على الروبوتات في قطاع الضيافة بشكل أكثر توسعاً وفعالية، وإتاحة الاستعانة بتلك الروبوتات في مختلف المؤسسات التي تعمل في قطاع الضيافة، مع توقع طرح روبوتات الضيافة بشكل موسع في الدولة والمنطقة».

من جهته، قال رئيس نمو الأعمال في شركة «تيليفوس»، طارق هكانين، إن «الفترة المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في أسواق الدولة والمنطقة، في الاعتماد على الروبوتات الذكية بقطاع الضيافة وتوصيل الطلبات، وذلك في ظل تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يزيد الاعتماد على تلك الروبوتات والأتمتة بشكل عام في مختلف القطاعات».

بدوره، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة «يونيكس»، فرد يانغ، إن «ما يميز الروبوت هو قدرته على أداء مهام متعددة، لا تقتصر فقط على تحضير القهوة، بل تشمل أيضاً عمليات التنظيف، وإعادة تعبئة المياه، وإدارة المواد تلقائياً داخل محطات العمل».

وأضاف أن «الروبوت يستخدم في بعض البيئات، لتنفيذ مهام إضافية مثل التحكم في الأبواب، ومراقبة حرارة الأجهزة، والتنبيه عند أي خلل في التشغيل».

وأشار يانغ إلى أن «الروبوتات مزودة بنظام ذكي متطور يمكّنها من التعلم والتكيّف بسرعة مع مختلف البيئات والمستخدمين، كما يمكن تدريبه على إعداد وصفات طعام وقهوة متعددة بسهولة، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر».

وقال: «نتطلع قريباً إلى افتتاح مركز إقليمي في دبي ليكون منصة تفاعلية لعرض الروبوتات، واستقبال الشركاء والعملاء من مختلف أنحاء العالم لتجربة مستقبل القهوة الذكية».

وفي السياق ذاته، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «ألايند أتومشن»، نيتين أهوجا، إن «الذكاء الاصطناعي أتاح آفاقاً جديدة مختلفة في القطاعات كافة، وبشكل رفع من الأتمتة سواء في مجال النقل أو الضيافة أو غيرها من المجالات».

وأشار إلى أن «نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي جعل استخداماته أكثر انتشاراً، وبشكل يوفر عوامل السرعة والأمن والسلامة والفعالية في قطاعات مختلفة».

من جانبه، أكد المؤسس الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إكسبيرت هب روبيوتكس»، جايا بهاتيا، أن «الطلب على (الأتمتة) في قطاع الأغذية والمشروبات يتزايد، ونحن في طليعة هذا التحول»، لافتاً إلى أن «روبوت القهوة الذي تطوره شركته يجمع بين الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتجربة المستخدم الراقية، ما يمنح المتعاملين ميزة تنافسية حقيقية».

وأضاف: «من خلال تقارير الأداء الذكية التي يولدها الروبوت، نساعد المقاهي على تقليل الهدر بنسبة تصل إلى 30%، والذكاء الاصطناعي لا يصنع فقط قهوة ممتازة، بل يدعم استدامة حقيقية».