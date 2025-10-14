«استثمر في دبي» تدمج جميع الخدمات الحكومية ضمن نافذة رقمية موحّدة

كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن نسختها المطوّرة من منصة «استثمر في دبي»، التي يأتي تطويرها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إنشاء «النافذة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات»، وعملاً بقرارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المتعلقة باعتماد «مبادئ تسهيل رحلة المستثمر»، وإطلاق «مبادرة القنوات المشتركة».

جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة ضمن معرض «جيتكس غلوبال 2025».

وتعتمد النسخة الجديدة سياسة خدمات 360، التي تدمج جميع الخدمات الحكومية الأساسية ضمن نافذة رقمية موحّدة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتشكّل هذه التحسينات خطوة نوعية تساعد على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في دبي، وتبسيط رحلة المستثمر بالكامل، إضافة إلى دورها في تحقيق أحد المستهدفات الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) المتمثّل في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50%، من خلال تعزيز الابتكار واعتماد الحلول الرقمية.

ومن شأن هذا التحديث الإسهام في تطوير مسارات الحوكمة الرقمية بدبي، فهو يُمكّن المستثمرين والشركات من إدارة كامل عمليات إصدار الرخص رقمياً، بما يدعم جميع أنواع الشركات والإجراءات القانونية ورخص الفروع، إلى جانب تقليص الإجراءات غير الضرورية، وكذلك المعاملات الورقية.

وفي إطار تطبيق سياسة خدمات 360، تعمل منصة «استثمر في دبي» على توحيد جميع التصاريح والموافقات الأساسية من جهات حكومية رئيسة عدة، ضمن واجهة رقمية واحدة سهلة الاستخدام، وتشمل خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة دبي للطيران المدني، على أن تنضمّ جهات إضافية في المراحل المقبلة تعزيزاً لتكامل الخدمات الحكومية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أحمد خليفة القيزي الفلاسي: «إطلاق النسخة المطورة من منصة استثمر في دبي، وتقديم خدمات 360 المتكاملة يأتي في إطار المسيرة الريادية التي تقودها دبي نحو الارتقاء بالمعايير العالمية للخدمات الحكومية الرقمية، مسترشدين بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الملهمة لتوفير تجارب استثمارية، تُعدّ الأكثر سلاسة وسهولة في العالم، والمرتكزة على التعاون المثمر والبنّاء بين القطاعين العام والخاص».