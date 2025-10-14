هطول أمطار على الفجيرة وجريان الأودية والشعاب

شهدت إمارة الفجيرة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، هطول أمطار متفرقة راوحت بين الخفيفة والمتوسطة، وأدت إلى جريان الأودية والشعاب في عدد من المناطق الجبلية.

ودعت الجهات المختصة الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتجنب مجاري الأودية، والتزام الإرشادات الصادرة، حفاظاً على السلامة العامة.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، خاصة شرقاً وجنوباً، يصاحبها سقوط أمطار. ويصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، في حين يحدث المد الأول عند الساعة 17:37، والجزر الأول عند 01:56.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، في حين يحدث المد الأول عند الساعة 14:22، والمد الثاني عند الساعة 05:09، والجزر الأول عند الساعة 09:35، والجزر الثاني عند الساعة 21:49.