9 مليارات درهم تمويلات الشركات الناشئة في «in5»

أعلنت حاضنة الأعمال «in5»، التابعة لمجموعة «تيكوم»، تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن منظومتها، تسعة مليارات درهم منذ انطلاقها، في إنجاز يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار.

جاء هذا الإعلان خلال النسخة الـ10 من معرض «إكسباند نورث ستار 2025» المقام في «دبي هاربور» من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، حيث سجلت الشركات نمواً بنسبة 14% في إجمالي التمويلات مقارنة بأكتوبر 2024.

وقال النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم»، ماجد السويدي، إن «هذا الإنجاز يجسد الدور الريادي للحاضنة في تمكين رواد الأعمال وتسريع نمو مشروعاتهم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، موضحاً أن حاضنة الأعمال (in5) تضم أكثر من 1100 شركة ناشئة منذ تأسيسها عام 2013 في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، كما تنظم فعاليات دورية لتقديم التدريب والإرشاد وتوسيع شبكة علاقات المستثمرين.

وتقع حاضنة الأعمال «in5 للتكنولوجيا» في مدينة دبي للإنترنت، في حين أنّ حاضنة الأعمال «in5 للإعلام» وحاضنة الأعمال «in5 للتصميم» تقعان في مدينة دبي للإنتاج وحي دبي للتصميم على التوالي.

وتوفّر حاضنة الأعمال «in5 للعلوم»، التي تمّ إطلاقها بالتعاون مع مجمّع دبي للعلوم، منصّة مبتكرة تدعم نمو الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية في مجالات العلوم.

وشهدت حاضنة الأعمال «in5» نشاطاً ملحوظاً في النصف الأول من العام 2025، حيث واصلت الارتقاء ببنيتها التحتية الداعمة للمبتكرين والشركات. ونظّمت «in5» خلال هذه الفترة 94 فعالية للشركات الناشئة فيها، قدّمت من خلالها التوجيه والمشورة والتدريب وورش العمل الهادفة إلى تعزيز شبكة العلاقات.

وفي إطار مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، تلقي حاضنة الأعمال «in5» الضوء على الشركات الناشئة فيها مثل «بيل بوي»، الشركة التي توفّر منصّة مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم البرمجيات كخدمة، و«جينز»، الشركة التي تقدّم للمستثمرين من الأفراد والشركات فرص الحصول على التمويل، وشركة البرمجيات «ماي جيت باس» التي تُحدث نقلة نوعية في أنظمة تنظيم الزوّار بسلاسة من خلال الدمج الكامل بتطبيق «يو إيه إي باس».