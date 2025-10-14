«ملاذ» تدعم النساء المعنفات عبر تقنيات ذكاء اصطناعي دون تدخل بشري

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، عن إطلاق منصة «ملاذ» الرقمية، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، وتهدف إلى تقديم الدعم الذاتي للنساء المعنفات أو اللواتي يعانين مشكلات أسرية، وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفر دعماً شخصياً وآمناً دون أي تدخل بشري.

وأوضحت المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأن تلاقي القيم الإنسانية مع التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يُشكل قوة حقيقية لتمكين المرأة ومساعدتها على تجاوز التحديات، وذلك عبر برامج تأهيلية تلائم كل حالة على حدة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غنيمة البحري، مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة، ومديرة مشروع «ملاذ»، أن خبرة المؤسسة الممتدة لأكثر من 18 عاماً في التعامل مع النساء المعنفات كشفت عن وجود فئة من النساء ترفض أو تخشى التواصل مع المختصين بشكل مباشر، حتى لو تم ضمان السرية التامة. ويعود ذلك إلى مخاوف داخلية، أو بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعنف الأسري، أو بسبب عدم الارتياح النفسي للحديث عن مشكلتها مع طرف آخر.

وتابعت: «بناءً على هذه التحديات، تم تطوير (ملاذ) كمساحة ذات خصوصية مطلقة، لا تحتاج المرأة فيها إلى تقديم اسمها الحقيقي أو أي وثائق رسمية أو معلومات دقيقة، حيث يمكنها التسجيل باستخدام أي اسم أو بريد إلكتروني من اختيارها». موضحة أن هذا النهج يعزز شعور الأمان ويشجع النساء على التفاعل مع المنصة بحرية كاملة دون خوف.

وأفادت بأن رحلة المتعاملة في منصة «ملاذ» تبدأ بجولة تعريفية تمهيدية تشرح لها أهداف المنصة، وآلية عملها، والفئة المستهدفة، وطبيعة الجلسات، وآلية التسجيل، ومستوى الخصوصية. ويتم بعد ذلك، التقييم الاجتماعي للمستخدمة، والذي يهدف إلى فهم طبيعة العنف الذي تتعرض له، ومدته ونوعه، ثم يلي ذلك تقييم نفسي يتضمن أسئلة تتعلق بمستوى القلق، والاكتئاب، أو الصدمات النفسية المحتملة، ويتم جمع هذه البيانات وتُستخدم لتكوين تصور شامل عن الحالة.

وتابعت: «يولد الذكاء الاصطناعي برامج تأهيلية تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لكل حالة بناء على نتائج التقييمات الأولية». مشيرة إلى أن المنصة تحتوي على خمسة برامج رئيسة، يشتمل كل منها على ثلاث إلى خمس جلسات متنوّعة تم إعدادها مسبقاً من قبل فريق مختص.

وقالت إن هذه البرامج تتضمن برنامج تحليل الفجوات الذي يساعد المرأة على فهم النواقص والمشكلات في حياتها، وبرنامج المرونة النفسية الذي يسهم في تطوير قدرة المرأة على التكيف مع التحديات، وبرنامج التشوهات المعرفية الذي يعالج الأفكار المغلوطة التي قد تحملها المرأة المعنفة تجاه نفسها، مثل الشعور بالذنب أو التقليل من الذات. كما يوجد برنامج لحل المشكلات يساعد المرأة على تطوير مهارات التفكير والتحليل، إضافة إلى برنامج مهارات التواصل الذي يعزّز من قدرتها على التفاعل بشكل صحي مع الآخرين.

وأضافت: «في حال كانت المرأة تتعرض لعنف شديد أو خطر جسيم يستدعي تدخلاً مباشراً من السلطات، فإن المنصة توجهها بشكل واضح إلى التواصل مع الجهات المختصة في بلدها أو المدينة التي تقيم فيها».

كما أوضحت أن المنصة تتميز بأنها مجانية تماماً.