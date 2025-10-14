«انطلق في دبي» يتيح خدمات متكاملة لتأسيس وتوسيع الشركات

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تقديم خدمات متكاملة لتأسيس الشركات الناشئة في دبي، عبر برنامجها «انطلق في دبي»، وذلك ضمن جناح الغرفة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025» الذي تستمر فعالياته في «دبي هاربر» لغاية 15 أكتوبر الجاري.

ويشكل برنامج «انطلق في دبي» منصة متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وتوسيع نطاق الأعمال في دبي، وذلك عبر تسهيل وصول رواد الأعمال إلى كل ما يلزمهم من خدمات وموارد أساسية لإطلاق مشاريعهم في الإمارة بما يشمل أيضاً إصدار الإقامة الذهبية، ويأتي البرنامج ضمن جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لاستقطاب الشركات الريادية، وأفضل المواهب المتخصصة في كل القطاعات التكنولوجية من مختلف أنحاء العالم إلى دبي.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج «انطلق في دبي»، المشاركين في جناح الغرفة بمعرض «إكسباند نورث ستار 2025»، كلاً من مقر روّاد أعمال دبي وهو أول منصة من نوعها تدمج بين الوجود الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، لجمع روّاد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد، إضافة إلى صندوق محمد بن راشد للابتكار الذي يقدم خدمات تمويل ودعم متكاملة لنمو أعمال الشركات الناشئة.

كما تشمل قائمة الشركاء المشاركين في فعاليات البرنامج ضمن جناح الغرفة خلال المعرض مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يقدم خدمات مخصصة لتأسيس الشركات، إضافة إلى مكتب حبيب الملا ومشاركوه، الذي يقدم مجموعة من الخدمات القانونية الأساسية للشركات والمستثمرين، إلى جانب شركة «أنتلر» التي تتيح خدمات التوفيق بين رواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى الاستشارات الأساسية للشركات الناشئة.

ويعد معرض «إكسباند نورث ستار» الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم.