لجنة في «الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن الحركة المرورية

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مقررة اللجنة، حشيمة ياسر العفاري، وأعضاء المجلس، سالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مسودة تقريرها حول الموضوع، وقررت دعوة ممثلي الجهات الحكومية المعنية إلى اجتماعها القادم، لمناقشة الموضوع وفق محاوره التي تتضمن: تطوير استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان انسيابية الحركة المرورية، والتوعية بالصحة النفسية والثقافية المرورية لمستخدمي الطرق، وفعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.