«فض المنازعات» في دبي يطلق منصة المؤشرات الرقمية

استعرض مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، خلال مشاركته في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، أحدث تقنياته في مجال التقاضي والتطبيقات الرقمية، حيث أطلق منصة المؤشرات الرقمية المخصّصة لتلبية احتياجات اللجان والجلسات القضائية.

وتضم المنصة لوحة تحكم ذكية «Dashboard» تسمح بمتابعة المؤشرات والبيانات المهمة بسهولة وكفاءة عالية، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الإجراءات القضائية، ويدعم مُتخذي القرار بمعلومات دقيقة وفورية.

وفي الإطار ذاته، يقدّم التطبيق الذكي «RDC» الذي تم إطلاقه في وقتٍ سابق تجربة رقمية شاملة للمتعاملين، تمكّنهم من الوصول إلى خدمات التقاضي على نحوٍ أسرع.

ويتيح التطبيق عدداً من الخدمات الحيوية من بينها تسجيل الأوامر الوقتية والمستعجلة، وتقديم الدعاوى الابتدائية، واستصدار الحكم الرقمي، ما يوفر خدمة قضائية متطورة تُختصر فيها الإجراءات بخطوات بسيطة يمكن تنفيذها من أي مكان ووقت عبر الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى محمد: «إن منصة المؤشرات الرقمية تبرهن على التزام المركز بتطويره بيئة قضائية ذكية ومستدامة تواكب تطلعات المتعاملين، وتضمن سرعة البتّ في القضايا بدقة وشفافية، بما يرسخ ثقة جميع الأطراف المعنية بالمنظومة القضائية ويصون حقوقهم، إلى جانب دعم نهج دبي لتكون نموذجاً عالمياً في العدالة الرقمية».

ويوفر المركز أيضاً حزمة من الخدمات الإلكترونية، تشمل خدمة التنفيذ الذاتي لمطالبات رسوم الخدمات للملكية المشتركة، وخدمة الحكم الرقمي، وصحيفة الحالة الإيجارية، والقاضي الافتراضي، إضافة إلى خدمات الدعاوى والطعون، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات القضائية.