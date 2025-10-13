بلدية دبي تُطلق منصة "دبي لايف" لإدارة عمليات المدينة بشكلٍ مباشر ولحظي

أعلنت بلدية دبي عن منصة "دبي لايف" (Dubai Live)، المنصة الرقمية الذكية لإدارة عمليات المدينة والعمل البلدي وعمليات التحكم والسيطرة الشاملة لإمارة دبي بشكلٍ حي ومباشر، من خلال منظومة ذكية تجمع أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ريادة دبي في مجال الإدارة الذكية للمدن، وتعزيز مكانتها كمدينة مستقبلية نموذجية رقمية وذكية.

وتمثل المنصة التي كشفت عنها بلدية دبي في معرض "جيتكس جلوبال" 2025، نقلة نوعية في إدارة العمليات الحضرية، حيث تجمع البيانات الحيوية للبنية التحتية، والمنظومة الحضرية والعمرانية، وعمليات وأنشطة البناء من ترخيصها وحتى إنجازها، إضافةً إلى التغييرات التخطيطية من خلال المرصد الحضري التخطيطي والذي يوفر تحليل بيانات متكاملة للمباني والمرافق والبنية التحتية والكثافات السكانية والاقتصادية، والتنبؤ بالاستعمالات المستقبلية للمرافق مع دعم عمليات التوسع.

كما تعزز المنصة مجالات إدارة المدينة الذكية باستخدام التوأم الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، بالإضافة إلى الربط مع التطبيقات الخاصة بحركات المركبات والطيران والسفن وأنشطتها المصاحبة.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي المهندسة مريم المهيري: "تُعد منصة دبي لايف، إحدى أهم وأبرز مشاريع بلدية دبي الذكية والرقمية في مجال الإدارة الحضرية الذكية للمدن، وتهدف إلى تعزيز مركزية المعلومات والأنشطة في دبي وتوفيرها بشكل مباشر وسريع؛ كما تتميز بقدرتها على عرض كافة عمليات المدينة من مكان واحد مع رصد متواصل وآني لكافة المتغيرات وتحليل البيانات اللحظية بدقة. فالمنصة لسيت أداة لعرض العمليات فحسب؛ بل ستدعم كفاءة اتخاذ القرارات الإستراتيجية والاستثمارية من خلال بيانات شاملة لحظية وتفاعلية، ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جهودنا في إدارة المنظومة الحضرية المستدامة، وتطوير الممارسات الذكية في الإدارة الحضرية التي تدعم مسارات التحول الرقمي وتتكامل مع رؤية دبي كمدينة للمستقبل، وعاصمة رقمية عالمية".

وتدعم المنصة التخطيط الحضري وتحسين كفاءة عملياته، والاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فضلاً عن تعزيز كفاءة التشغيل وعمليات التفتيش وإدارة الأصول والموارد بشكل مستدام، بما يعكس التزام بلدية دبي توفير حلول مبتكرة هدفها الارتقاء بخدمات المدينة ومختلف مجالات العمل البلدي.

من خلال دمج البيانات والتحليلات اللحظية، ستسهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق أهداف دبي الطموحة نحو التحول الرقمي الكامل، ودعم تخطيط مدن المستقبل، وتمكين صناع القرار عبر توفير بيانات موثوقة وشاملة، بحيث تُثري تجربة السكان والزوار، وتعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة تجمع بين الابتكار والاستدامة وتوظيف الحلول الذكية في لتطوير الحياة الحضرية.