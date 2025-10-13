محمد بن راشد: فخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم في "جايتكس"

افتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض جايتكس جلوبال في دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :" ‏أثناء افتتاح معرض جايتكس جلوبال اليوم .. حيث تجتمع 180 دولة يمثلها أكثر من 6000 مؤسسة وشركة وما يزيد على 1400 متحدث ضمن أهم حدث عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

‏وتابع سموه قائلا: "فخور بمشاركة ومواكبة المؤسسات الحكومية .. فخور بمشاركة شركاتنا الوطنية .. وفخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم .. وأن يكون جزءا من تصميم مستقبل البشرية" .