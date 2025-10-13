رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس - خلال اتصال هاتفي - مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وإمكانيات تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية التزام الأطراف بتنفيذه لإنهاء المعاناة الإنسانية، وبما يسمح بوصول المساعدات الإغاثية إلى سكان القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، بجانب البناء على الاتفاق للتوصل إلى سلام دائم وشامل يقوم على أساس "حل الدولتين" لضمان تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.