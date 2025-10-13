وفد إماراتي إلى أوكرانيا لتعزيز التعاون في الأعمال والاستثمار والعمل الإنساني

ترأست وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المبعوثة الخاصة لوزير الخارجية إلى أوكرانيا، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وفد دولة الإمارات رفيع المستوى الذي قام بزيارة رسمية إلى جمهورية أوكرانيا، هدفت إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والإنساني، بما يجسد النهج الشامل لدولة الإمارات في دعم استقرار أوكرانيا، وتعافيها وتنميتها على المدى الطويل.

والتقت الهاشمي خلال الزيارة رئيس جمهورية أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، حيث نقلت إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ومنح زيلينسكي الهاشمي، وسام الأميرة أولغا من الدرجة الأولى، أحد أرفع الأوسمة المدنية في أوكرانيا، تقديراً لإسهامات دولة الإمارات في دعم الشعب الأوكراني وتعاونها الإنساني البنّاء.

وخلال الزيارة عقدت الهاشمي اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الأوكرانيين، من بينهم مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، ووزير الخارجية، أندري سيبيها، ووزير الاقتصاد والبيئة والزراعة، أوليكسي سوبوليف، ووزير الدفاع، دينيس شميهال.

وتركزت المباحثات على تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي، والبنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الاستراتيجية، إلى جانب دعم مصادقة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة في فبراير 2025 وتنفيذها.

وجدّدت خلال اللقاءات تأكيد التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار الإقليمي، والدبلوماسية الإنسانية، مشيرة إلى الدور المستمر الذي تضطلع به الدولة في تيسير عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين، والتي أسفرت حتى الآن عن تنفيذ 17 عملية تبادل أفرج خلالها عن 4641 أسيراً من الطرفين، كما شدّدت على مواصلة جهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار وبناء الثقة، ودعم مسارات السلام.

وعلى الصعيد الإنساني، التقت خلال الزيارة السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، وأعلنت عن حزمة دعم بقيمة خمسة ملايين دولار، من خلال مؤسسة أولينا زيلينسكا، لتمويل مراكز الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج المدارس الآمنة، ومبادرات رعاية الأسر الحاضنة.

كما زارت أحد المنازل التي ترعاها دولة الإمارات للأسر الحاضنة، حيث التقت الأطفال والعائلات المستفيدة، بما يعكس الأثر الإنساني المباشر لهذه المشروعات.

ومنذ اندلاع الأزمة، قدّمت دولة الإمارات برامج مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، تضمنت منازل للأسر الحاضنة، وإمدادات إغاثية، وسيارات إسعاف، ومولدات كهربائية، وخدمات أساسية استفاد منها أكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات الإنساني واستجابتها العاجلة، بما يُسهم في تعزيز جهود التعافي والتنمية طويلة المدى.