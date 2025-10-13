رئيس الدولة يعزّي أمير قطر في وفاة عدد من الدبلوماسيين من الوفد القطري

بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة عدد من الدبلوماسيين من الوفد القطري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، وعن خالص تعازيها في استشهاد ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة آخرين، إثر حادث السير المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، وإلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.