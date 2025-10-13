منصور بن محمد: «إكسباند نورث ستار» يعكس مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات النسخة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار» الحدث الأكبر عالمياً في ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في «دبي هاربور»، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويشهد المعرض العالمي الذي يقام ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال 2025»، مشاركة أكثر من 2000 شركة ناشئة من بين الأكثر طموحاً على مستوى العالم، ويجمع أكبر نسبة من الشركات في مراحل النمو والتوسع مقارنة بأي فعالية تقنية أخرى، إلى جانب 40 شركة من فئة «اليونيكورن» وأكثر من 1200 مستثمر من 180 دولة، يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار أميركي.

وعقب الافتتاح، قام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على أبرز المشاركات العالمية في الدورة العاشرة من «إكسباند نورث ستار»، التي تستقطب هذا العام نخبة من رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

كما اطلع سموّه على مجموعة واسعة من الحلول والتقنيات التي تقدمها أجنحة الدول المشاركة في المعرض والشركات الناشئة والمتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من القطاعات المستقبلية.

وخلال الجولة، اطّلع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مجموعة من الحلول الريادية التي تعكس تنوّع منظومة الابتكار العالمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار»، ففي الجناح الإيطالي تعرّف سموّه إلى شركات ناشئة تركّز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، ضمن مشاركة قوية، تؤكد حضور إيطاليا المتنامي في المشهد التقني بدبي.

كما توقّف سموّه عند الجناحين الصربي والشيلي حيث استمع إلى شرح عن مجالات الاقتصاد الرقمي، والتقنيات العميقة، والحلول الموجّهة لتمكين الشركات الناشئة من دخول أسواق جديدة.

وفي الجناحين الماليزي والإكوادوري اطّلع سموّه على تطبيقات عملية في الخدمات المالية المبتكرة والتجارة الرقمية وسلاسل الإمداد الذكية، بينما عرض الجناح الكوري حلولاً متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الاستهلاكية الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.

وشهدت جولة سموه في جناح شركة «بريسايت» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، شرحاً حول مجموعة من التطبيقات الواقعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تحت شعار «الذكاء التطبيقي اليوم»، والتي تبرز الدور المحوري لحلولها في تحقيق أثر ملموس على مستوى المجتمعات والأعمال عبر القطاعات والحدود.

كما زار سموّه جناح «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، واطّلع على خدمات التوفيق بين المستثمرين وروّاد الأعمال وبرامج تنمية مجتمع الشركات الناشئة التي تستضيفها الغرفة في إطار دورها المحوري في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه «إكسباند نورث ستار» كمنصة عالمية تجمع العقول المبدعة ورواد التكنولوجيا، مؤكداً أن استضافة دبي هذا الحدث العالمي تعكس مكانتها الرائدة كمركز إقليمي وعالمي لتطوير الابتكار والتقنيات المستقبلية، وتنسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في تعزيز اقتصاد المعرفة، وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات التكنولوجيا الحديثة.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسّخت مكانة دبي محوراً لحوار عالمي، يهدف إلى دفع مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل. وبناء شراكات نوعيّة تفتح آفاقاً أوسع للنمو، وتُهيّئ منظومة حاضنة تُطلق طاقات الإبداع في مختلف المجالات».

وحضر الافتتاح إلى جانب سموه كلٌّ من وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي، سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ونائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي.

وبهذه المناسبة، أكد عمر سلطان العلماء، أن «دبي بفكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسرّع تطوير الاقتصاد الرقمي، بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لتعزيز مكانة الإمارة في صدارة المشهد الرقمي في العالم، وبما يترجم رؤية دبي لضمان بيئة اقتصادية رقمية عالمية قائمة على تمكين الشركات الناشئة، وتعزيز الشراكات العالمية، وخلق بيئة أعمال محفزة للتقدم».

وأضاف أن «إكسباند نورث ستار» يشكّل منصة استراتيجية لجذب المواهب والاستثمارات وتعزيز الشراكات المؤثرة في هذه المجالات، وتمكين الشركات الناشئة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، مشيراً إلى أهمية الحدث ودوره الفعّال في خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، ودوره المحوري في ربط رواد الأعمال بالفرص الواعدة في دبي والأسواق العالمية، ودعم توجهات الإمارة نحو تنويع الاقتصاد وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية.

ويرتبط معرض «إكسباند نورث ستار» ارتباطاً وثيقاً بمعرض «جيتكس غلوبال»، الحدث الأكبر في العالم في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يجمع نخبةً من المؤسسين والمستثمرين وقادة الأعمال والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث آفاق التعاون واستكشاف فرص النمو، والإسهام في صياغة مستقبل الاقتصادين الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويهدف برنامج المعرض إلى فتح مسارات تمويل وتوسّع جديدة وتنشيط حركة الصفقات والاستثمارات لدعم طموحات الشركات الناشئة في تحقيق النمو والتوسّع المستدام.

وإلى جانب المعرض، يقدّم «إكسباند نورث ستار» باقة غنية من الفعاليات والمحتوى المتنوّع، من خلال مناطق تفاعلية جديدة تسلّط الضوء على الابتكار وفرص الاستثمار في قطاعات المستقبل الحيوية.

ويمتدّ البرنامج على مدى أربعة أيام، يتناول خلالها أبرز محاور هذه القطاعات عبر جدول مؤتمرات تفاعلي يضم قمماً متخصصة مثل قمة (GITEX ScaleX Ventures)، وقمة (Climate Capital)، ومنتدى جيتكس للأصول الرقمية.

كما يركّز ملتقى مستقبل «البلوك تشين» على أحدث الابتكارات في مجال «الويب 3» والتقنيات المالية، فيما تتنافس شركات ناشئة من مختلف القارات في النسخة الثانية من تحدّي «سوبرنوفا 2.0»، أكبر مسابقة عالمية لعرض أفكار الشركات الناشئة، التي تبلغ قيمة جوائزها النقدية أكثر من 300 ألف دولار.