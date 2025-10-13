5 تحذيرات وقائية أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة

شهدت مناطق مختلفة من الدولة أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خصوصاً على المناطق الشمالية والشرقية، وامتدت على بعض المناطق الداخلية والغربية، مع سقوط حبات برد صغيرة على مناطق محدودة. فيما أصدرت جهات حكومية من الشرطة والطوارئ والأرصاد، أخيراً خمسة تحذيرات مهمة إلى الأفراد والسائقين، أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتأثر بها الدولة حالياً، والتي تستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري، إذ تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكوّن سحب ركامية يصاحبها رياح نشطة، قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الخفيفة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وتضمنت تحذيراتها عدم الاقتراب من مناطق جريان الأودية وتجمع المياه، وعدم قيادة المركبة بسرعات عالية، والحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية، والانتباه من خطر الرياح الهابطة القوية، وتجنب الأماكن المفتوحة والمرتفعة أثناء البرق والرعد.

وشدّدت على خطورة إهمال إجراءات السلامة أثناء القيادة في الأجواء الماطرة، فضلاً عن مخالفات لسائقي المركبات بمبالغ مالية تصل إلى 2000 درهم عند دخول الأودية أثناء جريانها.

وتفصيلاً، ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة.

ودعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية. كما دعا إلى الابتعاد عن أماكن جريان الأودية والانزلاقات وتجمعات المياه.

ونصح بتجنب الأماكن المفتوحة أو المرتفعة أثناء حدوث البرق والرعد، والانتباه لهبات الرياح الهابطة التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية.

من جانبه، دعا مكتب أبوظبي الإعلامي إلى القيادة بحذر والتقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ومن توافر وسائل إنارة احتياطية.

وذكر أنه من المتوقع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة ومحدودة في العين والظفرة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مع تشكّل السحب وقد يصاحبها سقوط حبات برد صغيرة.

وبالنسبة لأبوظبي توقّع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ومحدودة، قد تمتد إلى المناطق الداخلية، مصحوبة برياح معتدلة إلى نشطة مع السحب.

وأكّدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنها تتابع بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد ووزارة الداخلية وعدد من الشركاء مستجدات الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، التي تشير إلى تأثر الدولة بأحوال جوية غير مستقرة حتى منتصف الأسبوع.

وأفادت الهيئة بأن الجهات المعنية في حالة جاهزية واستعداد تام للتعامل مع أي تطورات، مع متابعة دقيقة للتحديثات الجوية أولاً بأول، والتنسيق المستمر بين الجهات الاتحادية والمحلية.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد عبر القنوات الرسمية، والابتعاد عن مناطق تجمع المياه أثناء سقوط الأمطار، وأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة العامة.

كما دعت قيادات الشرطة السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية، أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع.

وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وحسب القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، فإن غرامة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة 1000 درهم وست نقاط، ودخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها بالغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وإعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية غرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.