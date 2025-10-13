6000 عارض من 170 دولة يشاركون في «جيتكس غلوبال 2025»

تنطلق، اليوم، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة هي الأضخم في تاريخه، حيث يجتمع أكثر من 6000 عارض من 170 دولة وما يزيد على 1400 متحدث عالمي من كبار القادة وصُنّاع القرار في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي، ويستمر المعرض من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، متضمناً العديد من الفعاليات التي تُعزّز مكانته كأكبر حدث تكنولوجي في العالم ومنصة رئيسة ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يُسخّر أحدث التقنيات لخدمة الإنسان. ويسلّط المعرض، الذي يُعدّ أكبر فعالية عالمية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا العام، الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات. وتقام فعاليات المعرض في وقت يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل توسيع إمكاناته لمعالجة تحديات كبرى كانت تُعدّ مستعصية في السابق بدءاً من علاج الأمراض الوراثية، مروراً بتحسين أنماط التنقّل ضمن المناطق العمرانية، وصولاً إلى تعزيز كفاءة مراكز البيانات المستدامة.

إلى ذلك، تشارك حكومة دبي في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، من خلال جناح متكامل تنظمه «دبي الرقمية»، يضم أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية وشركاء استراتيجيين في مسيرة التحول الرقمي.

وتشارك دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي بباقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يُعزّز مكانة دبي عاصمةً رقميةً عالميةً ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.

ويشارك في جناح حكومة دبي شريكاً بلاتينياً، كلّ من إي آند، دو، إماراتك، الإمارات للمزادات.

ويشارك شريكاً استراتيجياً للعدالة: المجلس القضائي، الذي يضم: محاكم دبي، دائرة النيابة العامة، جهاز التفتيش القضائي، مركز فض المنازعات الإيجارية، محاكم مركز دبي المالي العالمي، معهد دبي القضائي.

كما تضم قائمة الشركاء الذهبيين مالية دبي، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤسسة مطارات دبي، ديوا الرقمية/مورو هاب، يو اكس أي/ايمكود، إضافة إلى الشريك الفضي ديل ونيتورك إنترناشيونال.

ويشهد جناح حكومة دبي هذا العام إطلاق واستعراض باقة من المبادرات والخدمات الرقمية الذكية، المصممة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان، عبر تجارب حكومية رقمية رائدة تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز جودة الحياة.

وأشار مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إلى أهمية هذا الحدث، وقال: «يُشكّل (جيتكس غلوبال) إطلالة متقدمة على المشهد المستقبلي للمدن والأعمال، ومنصة للتواصل العالمي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب».

وأضاف: «هذه المحطة السنوية مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق الأهداف العليا لدبي، وتجسيد رؤى قيادتها الرشيدة بإقامة المدينة الذكية التي تنطلق من مفهوم المدينة كخدمة، لتقدم للإنسان منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبؤية التي يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص بمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش حياة رقمية متقدمة».