«طرق دبي» تستعرض 11 مشروعاً ومبادرة رائدة بالذكاء الاصطناعي في «جيتكس غلوبال 2025»

تستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2025»، الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، 11 مشروعاً ومبادرة رائدة، تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية، أهمها: شبكة المركبات الذكية، والفحص الآلي 360، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية، ونظام السكك الحديدية الآمنة، والترام بلا سكة، ومختبر دبي للتنقّل، والتاكسي الجوي، والأكشاك التفاعلية، وقنوات الهيئة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي.

حلول مبتكرة

وأكّد المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، الحرص على المشاركة في معرض «جيتكس غلوبال»، باستعراض حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الذكية التي تُجسّد رؤية وتوجهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تؤكّد التزامها بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحوُّل الرقمي في جميع خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتحسين رحلة المتعاملين، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوّار، وتطوير حلول مبتكرة للتنقل المستدام. وقال: «نعمل في الهيئة وفق استراتيجية وخطة متكاملة، للتحوُّل الرقمي والذكي، ترتكز على الاستفادة من التقنيات الناشئة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحلول التنبؤية، بهدف توفير خدمات استباقية ومتكاملة تدعم جودة الحياة في إمارة دبي، وتُرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 للهيئة، في أن تكون رائدة عالمياً في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي عبر تمكين منظومة متكاملة ومترابطة تُحسّن جودة الحياة في دبي».

وأوضح أن مشاركة الهيئة هذا العام تركز على استعراض مجموعة واسعة من المشاريع الذكية التي تُمثّل قفزة نوعية في مسيرة التحوُّل الرقمي للهيئة، وتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحلول التنبؤية القائمة على تحليل البيانات الضخمة، واستخدام إنترنت الأشياء في إدارة الأصول والبنية التحتية، كما نسعى من خلال المشاركة، إلى التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية بما يُعزّز من قدرتنا على ابتكار حلول مستقبلية في قطاع النقل والتنقُّل.

شبكة المركبات الذكية

تُجسّد شبكة المركبات الذكية (UTC-UX Fusion)، ريادة الهيئة في التحوُّل نحو أنظمة مرور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتُعدّ أحد أكثر الحلول تطوراً في إدارة الحركة المرورية على مستوى المنطقة.

ويُعدّ هذا النظام المتكامل أهم عنصر في تشغيل الإشارات المرورية في دبي، حيث جرى تطويره وتشغيله في مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، ليُمكّن من التحكّم التنبؤي في حركة المرور، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات اللحظية. ويدعم النظام التنقّل متعدد الوسائط ويعتمد على تقنية « C-ITS»، لتبادل البيانات بين المركبات والبنية التحتية المتصلة، وهو ما يُعزّز رحلة القيادة الذكية ويمنح أولوية عبور لمستخدمي الطريق في الوقت الفعلي، وأسهم النظام في خفض زمن التأخير بنسبة 25% وتقليل التكاليف التشغيلية بين 20% و30%، وهو ما يؤكد كفاءة دبي في توظيف التقنيات المستقبلية، لمدينة أكثر ذكاءً واستدامة.

الفحص الآلي 360

ويُعدّ نظام الفحص الآلي للمركبات (AutoCheck360) نموذجاً للابتكار الحكومي والاستباقية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في الخدمات التشغيلية، فهو نظام ذكي متكامل يعتمد على الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء لتقليل الأخطاء البشرية، وتوحيد معايير الفحص بدقة غير مسبوقة، ويمتاز النظام بقدرته على تقليص زمن الفحص من 17 دقيقة إلى سبع دقائق، وهو ما يُسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين رحلة المتعاملين وتعزيز السلامة على الطرق، كما يُعدّ النظام من أول الحلول الذكية المتكاملة من نوعها في المنطقة، في مجال فحص المركبات الآلي، وهو ما يؤكد ريادة دبي في الابتكار التقني لخدمة الإنسان والمجتمع.

التاكسي الجوي

ويتميّز التاكسي الجوي (جوبي S4) بإمكانية الإقلاع والهبوط العمودي، وبدأت الشركة التشغيل التجريبي لاختبار المركبة في البيئة المحلية استعداداً لإطلاق خدمة تجارية داخل المدينة، وسيوفر التاكسي خدمة جديدة مميّزة لسكان وزوار إمارة دبي، الراغبين في التنقّل السهل والسريع والآمن لعدد من المواقع الحيوية في مدينة دبي، حيث يُتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا نحو 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة، كما تسهم الخدمة في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذلك وسائل التنقُّل الفردية، مثل السكوتر الكهربائي والدرّاجات الهوائية، وتسهيل التنقُّل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب.

منصة النقل الذكية لمدن آمنة

وطوّرت الهيئة منصة النقل الذكية لمدن آمنة، وهي منظومة مركزية مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمراقبة وإدارة النقل التجاري بأنواعه، بما في ذلك درّاجات توصيل الطلبات والحافلات المدرسية وأنشطة النقل التجاري. وتتولى المنصة تحليل البيانات القادمة من أجهزة إنترنت الأشياء حول السرعة، والالتزام بالمسار، وسلوك السائق، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات للكشف عن الممارسات غير الآمنة، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، كما تحتوي المنصة على محرك بيانات تنبّؤي يُحلّل حركة المرور لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة العامة، وتُعدّ المنصة نقلة نوعية نحو حوكمة النقل الذكي، المبنية على البيانات في دبي.

ترام بلا سكة

تُبرز الهيئة من خلال مشروع الترام بلا سكة ريادتها في استشراف مستقبل النقل الجماعي الذكي، حيث يُعدّ المشروع أحد الابتكارات الاستباقية في أنظمة النقل ذاتية القيادة.

ويعمل النظام دون الحاجة إلى مسارات ثابتة، مستفيداً من تقنيات الملاحة البصرية ونظام تحديد المواقع (GPS) وتقنية الليدار (LiDAR) لتتبع المسارات الافتراضية بدقة عالية، ويعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي لرصد العوائق وتوجيه المركبة تلقائياً، ما يمنحه مرونة تشغيلية عالية وانسيابية مرورية استثنائية.

ويُمثّل هذا الابتكار قفزة نوعية نحو منظومة نقل مستدامة ومرنة تتكامل مع حركة السير في المدينة بكفاءة وأمان، وبكُلفة تشغيلية أقل من أنظمة الترام التقليدية.

وتُعزّز الهيئة ريادتها في مجال البنية التحتية الذكية من خلال نظام السكك الحديدية الآمنة (ARIIS)، وهو نظام مبتكر يُستخدم لفحص وصيانة السكك الحديدية، عبر أجهزة متنقلة تعتمد على المسح الضوئي بالليزر، والرؤية الحاسوبية لاكتشاف العيوب بدقة ميكروية.

ويُعدّ هذا النظام الأول من نوعه في المنطقة باستخدام التحليلات الذكية، لتقديم توصيات قائمة على البيانات، وهو ما أسهم في تقليص زمن الفحص بنسبة 70%، ورفع معايير الأمان والانسيابية في تشغيل مترو دبي، ويُمثّل خطوة متقدمة نحو تحوُّل استباقي في إدارة أصول النقل، باستخدام البيانات والتحليلات الذكية.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في (جيتكس غلوبال 2025) تطورات منظومتها الرقمية المتكاملة، وفي مقدمتها تطبيق «سهيل»، القناة الرقمية المشتركة للتنقل في دبي، الذي يُجسّد نموذجاً ريادياً في رحلة التنقل الموحّدة، ويتيح الوصول إلى كل وسائل النقل العامة والخاصة في منصة واحدة، تشمل تخطيط الرحلات، وحجز مركبات الأجرة.

كما تُبرز الهيئة تطبيقها الذكي «RTA Dubai»، الذي يُعدّ من الأكثر شمولية على مستوى الحكومات الذكية.