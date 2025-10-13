شركات تقنية ناشئة تسعى لنقل أعمالها إلى دبي

أفاد مسؤولو شركات تقنية ناشئة مشاركة في فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» بأنهم يسعون ويعتزمون نقل أعمالهم إلى دبي، خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها الإمارة لدعم نمو وتطور الشركات الناشئة، خصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش افتتاح فعاليات الدورة العاشرة في دبي، أمس، إلى أن مشاركتهم عبر منصات لهم في المعرض تتيح الفرصة لاستطلاع إقامة مقار وشراكات لهم في دبي، والتوسع بأعمالهم من خلال دبي، لافتين إلى أن دبي تعد من أفضل مدن العالم لتنمية أعمال الشركات الناشئة، سواء من خلال البيئة الاستثمارية المحفزة أو التسهيلات المتاحة وتطور البنية التحتية التقنية، والتشريعات الداعمة لنمو أعمال الشركات التقنية.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، إن «دبي بفضل التسهيلات التي تتيحها، أصبحت واحة ووجهة جاذبة للعديد من الشركات التقنية الناشئة، وهو ما جعل عدداً كبيراً من تلك الشركات يتجه لنقل أعماله إلى دبي، والتوسع والنمو منها إلى أسواق العالم».

وقال الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة «أتومو» التقنية الناشئة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، باتريك بارمر، إن «شركته تعتزم خلال الفترة المقبلة بحث إقامة مقار لها في دبي، أو عقد شراكات تمكنها من ممارسة أعمالها من الإمارة والانطلاق والنمو من خلالها للتوسع في مختلف أسواق العالم».

وأضاف أن «دبي تتيح للشركات التقنية الناشئة، خصوصاً التي تعمل في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، العديد من الفرص للنمو والتطور بدعم البيئة الاستثمارية المحفزة وتطور البنية التحتية التقنية والتشريعات الداعمة، لتبني أحدث الأنظمة التقنية».

بدوره، قال المؤسس الرئيس لشركة «إيكو فورت» الدولية التقنية الناشئة، أكرم سالم، إنه «يسعى للانطلاق بشركته التي تأسست في إحدى دول أوروبا، إلى العمل في دبي خلال الفترة المقبلة»، معتبراً أن «دبي تعد من أفضل مدن العالم، إن لم تكن تتصدرها، في دعم نمو وتطور الشركات التقنية الناشئة، من خلال التسهيلات التي تتيحها في بيئة العمل والحوافز الضريبية المتاحة مقارنة بالعديد من دول العالم، إضافة إلى كون دبي مقراً لتلاقي الشركات من مختلف أسواق العالم، وهو ما يتيح للشركات الناشئة النمو والانطلاق إلى العالمية من خلال منصاتها في دبي».

وأوضح أن «دبي تتيح بيئة داعمة للشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بالتطور والتوسع، خصوصاً أن الإمارة كانت سبّاقة في تبني تلك التقنيات ووضع السياسات المحفزة لابتكاراتها».

وقال مدير تطوير الأعمال في شركة «بيت هات»، أمير غيديري، إن «شركته التي تأسست في الولايات المتحدة الأميركية تعتزم خلال الفترة المقبلة إقامة أعمال لها في دبي في قطاع (البلوك تشين والكريبتو)، وذلك للاستفادة من النمو الذي تشهده أسواق دبي في ذلك القطاع الذي يجتذب العديد من الشركات الدولية».

وأشارت المدير العام لتطوير الأعمال في شركة «نارما» التقنية الناشئة، كيي جيونغ، إلى أن «الشركة تعتزم إقامة أعمال لها في دبي خلال الفترة المقبلة، والتوسع في أسواقها، وذلك بدعم من التسهيلات الممنوحة في دبي للشركات التقنية الناشئة ودعم التوسع والنمو وبشكل يتيح لها التطور بمعدلات كبيرة».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هونك» التقنية، موثكارمسي موثكارنام، إنه «يعتزم خلال الفترة المقبلة إقامة أعمال لشركته في دبي، مع توافر بيئة جاذبة محفزة للشركات التقنية الناشئة في دبي، ومع وجود سوق تتيح التوسع والتطور بمعدلات متنامية».