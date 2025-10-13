«الاتحادية للضرائب» تطرح 5 مبادرات بمجال الذكاء الاصطناعي

تشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ45 لمعرض «جيتكس غلوبال 2025»، حيث يُركز المعرض في دورته الجديدة على قطاعات تقنية متنوعة، من بينها أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وأوضحت الهيئة أنها ستسلط الضوء خلال المعرض على 5 مُبادرات ضريبية مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، الأولى في مجال تحليل البيانات، وتتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لدعم الامتثال الضريبي، والثانية تتمثل في مُحرك البحث «إف تي إيه جي بي تي -FTAgpt» للمحادثة الفورية للإجابة عن الاستفسارات الضريبية داخلياً لفريق عمل الهيئة، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتتعلق المُبادرة الثالثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة مُعاملات طلبات التوضيحات باستخدام تقنية الأتمتة الروبوتية للعمليات (آر بي إيه - RPA).

وأضافت أن المبادرة الرابعة التي سيتم استعراضها تتعلق بالتحديثات الجديدة لخدمة المساعدة الافتراضية «TARA» التي تجيب مباشرة عن الأسئلة المتعلقة بالإجراءات والتشريعات الضريبية اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح مزيداً من الخيارات التوعوية أمام المعنيين بالنظام الضريبي، بينما تتمثل المُبادرة الخامسة في دليل إثبات المفهوم لمبادرات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن أنها ستستعرض خلال «جيتكس» كذلك جهودها ومُبادراتها في إطار المرحلة الثانية لتصفير البيروقراطية الرقمية، حيث تواصل الهيئة تقديم التسهيلات وإلغاء المزيد من الإجراءات غير الضرورية، وتقليل مُدد إنجاز الخدمات، بما يتماشى مع البرنامج الذي يُعزِّز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الوصول للريادة العالمية في منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بكل المجالات.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «تمثل مشاركتنا في (جيتكس غلوبال) الذي يُعد الحدث التكنولوجي الأضخم عالمياً، فرصةً مهمة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية في القطاع الضريبي، والاستفادة منها في التطوير المُستمر للبنية الرقمية للهيئة وخدماتها، بما يدعم خططها لتوسيع نطاق اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان استمرارية رفع كفاءة أنظمتها التشغيلية، وتسريع الإجراءات الضريبية ومواصلة توفير أعلى مستويات كفاءة وأمن البيانات والمعلومات».