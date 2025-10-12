الإمارات تتضامن مع قطر وتعزي في استشهاد ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث سير في شرم الشيخ

أعربت الإمارات العربية المتحدة، عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، وخالص تعازيها في استشهاد ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة آخرين، إثر حادث السير المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، وإلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.