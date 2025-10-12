«بيورا».. تطبيق ذكي يقدّم استشارات نفسية وإرشادات لـ «التأمُّل»

أطلقت «بيورهيلث» خدمات الصحة النفسية الافتراضية على المستوى الوطني من خلال تطبيقها الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «بيورا»، بالتعاون مع «سكينة»، شبكة خدمات الصحة النفسية في المنطقة.

ويهدف تقديم الخدمات الجديدة إلى منح أفراد المجتمعات في الإمارات وصولاً مباشراً من أيِّ مكان إلى أطبّاء ومتخصصين مرخّصين في الطب النفسي، للمحافظة على الصحة النفسية كركيزة أساسية لتعزيز العافية الشاملة، وتمكين الأفراد من الوصول بسهولة وسرعة إلى الدعم النفسي الذي يحتاجون إليه لتعزيز عافيتهم النفسية.

وتُتيح الخدمات الجديدة للمستخدمين حجز جلسات خاصة مع الخبراء من خلال التطبيق، ما يمنحهم الدعم اللازم سريعاً وبطريقة آمنة.

ويمكن للمستخدمين في الإمارات تنزيل تطبيق «بيورا» لحجز استشارات الصحة النفسية، حيث تتوافر الخدمات للمشتركين في الضمان الصحي «ضمان».

وتتمتَّع «سكينة» التابعة لـ«صحة»، بخبرات علاجية ممتدة لعقود وقدرة متميِّزة على تقديم الرعاية القائمة على الأدلة العلمية وتراعي الخصوصية الثقافية للمرضى، ما يضمن تقديم الدعم الموثوق لكل مريض. وبات أخصائيو «سكينة» المرخّصون متاحين لتقديم المشورة النفسية للأفراد عبر الإنترنت، بعد حجز موعد مع أحدهم عبر تطبيق «بيورا». ويشمل الأفراد المشتركين في الضمان الصحي «ضمان». وإضافة إلى الجلسات العلاجية الافتراضية، يقدِّم التطبيق مجموعة واسعة من إرشادات التأمُّل وأدوات المساعدة الذاتية، ما يشمل المحتوى التعليمي وموارد المرونة العاطفية وبرامج العافية النفسية الوقائية المصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سكينة»، الدكتور زين اليافعي: «مازالت الصحة النفسية تمثِّل تحدياً رئيساً للمجتمعات العالمية، ما يتطلَّب بذل جهد أكبر لمعالجته. وهنا يأتي الدور الأساسي لشبكة سكينة في نشر الوعي، وتعزيز التواصل، والتشجيع على الحوار المفتوح حول هذا الجانب الرئيس من العافية».