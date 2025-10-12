تعاون لتنفيذ مشاريع تحمي التنوُّع البيولوجي البحري في أبوظبي   

وقَّعت هيئة البيئة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «أرشيريف»، المتخصصة بمجال التكنولوجيا المناخية وتقنيات الطبيعة، لتعزيز جهود استعادة النظم البيئية البحرية في الإمارة، وتنفيذ أبحاث ومشاريع متقدمة تُعنى بإعادة تأهيل موائل الشعاب المرجانية، وحماية التنوُّع البيولوجي البحري في أبوظبي.

وتُحدِّد المذكرة، التي تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 المنعقد في أبوظبي، إطار التعاون بين الطرفين في مجال استعادة وتأهيل الشعاب المرجانية والنظم البيئية الساحلية، من خلال اعتماد حلول هندسية بيئية متقدمة، من أبرزها تطوير قطع الشعاب المرجانية الاصطناعية المصمَّمة من العناصر الطبيعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الرائدة، التي طوَّرتها شركة «أرشيريف».

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مرونة النظم البيئية البحرية، ودعم جهود التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.