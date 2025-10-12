شرطة دبي تستعرض تجربتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الأمن المجتمعي

تستعرض القيادة العامة لشرطة دبي في معرض جيتكس غلوبال 2025، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي غداً ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، أحدث إنجازاتها وابتكاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، الهادفة إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وتقديم الخدمات لهم بكل سهولة ويسر، تماشياً مع التوجهات الحكومية.

وأكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن شرطة دبي ستعرض عبر منصتها في المعرض ابتكارات مثل منظومة الطائرات بدون طيار «دورن بوكس»، ونموذج مركز شرطة دبي الذكي «SPS»، والبصمة الحركية، ونظام الصوت التعليقي بالذكاء الاصطناعي «AIX»، وتطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، ومنصة «eCrimeHub»، وأنظمة المخالفات المرورية الذكية، والأتمتة الروبوتية، إلى جانب التعريف ببطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية وغيرها.

ودعا الجمهور إلى زيارة منصة شرطة دبي للتعرف عن قرب على هذه الابتكارات، والاستفادة من تجربة متفردة تسلط الضوء على الدور الريادي لشرطة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لخدمة الأمن المجتمعي وتسهيل الخدمات الشرطية.

