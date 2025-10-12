الإمارات تتضامن مع الفلبين والمكسيك وتعزّي في ضحايا الزلزالين والفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة، جراء الزلزالين اللذين ضربا جنوب البلاد، وأسفرا عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا وللحكومة الفلبينية وشعب الفلبين الصديق في هذا المصاب الأليم.

كما أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة إثر الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللحكومة المكسيكية وشعب المكسيك الصديق في هذا المصاب الأليم.