دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تحث على المشاركة في «دمج»

حثت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث في إمارة أبوظبي على المشاركة في جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم (دمج)، وذلك بعد الإعلان عن تمديد فترة التقديم للجائزة حتى 31 أكتوبر الجاري، لإتاحة المجال لتقديم المشاركات، وإبراز الجهود التي تعكس الحرص على دمج أصحاب الهمم.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأسرة والطفل في الدائرة، الدكتورة ليلى الهياس، أن التمديد يعكس حرص الدائرة على منح جميع الجهات فرصة أكبر لتقديم طلباتها بالشكل الذي يلبي متطلبات الجائزة، ويعكس الجهود المبذولة، بما يتيح المجال لإبراز أفضل الممارسات المؤسسية، وتعزيز مشاركة أوسع من مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ نهج الدمج الشامل لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع «عام المجتمع 2025»، واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.

وقالت إن جائزة «دمج» تمثل منصة استراتيجية لتحفيز الجهات على تبنّي سياسات وممارسات دامجة، وتكريم جهودها الرائدة في هذا المجال.

ولا تقتصر الجائزة على تكريم الممارسات المتميزة، بل تُعدّ وسيلة عملية لقياس مستوى التقدّم في دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتحديد الفجوات والتحديات، وتشجيع المؤسسات على تبنّي حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وفيما يتعلق بخطوات التقديم، فإنه يتم عبر المنصة الإلكترونية للجائزة damj.gov.ae ويتطلب إنشاء حساب واستكمال نموذج طلب الترشيح وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد تسلّم إشعار القبول، يجب استكمال طلب المشاركة خلال ثلاثة أيام عمل، ويعتبر التقديم مكتملاً فقط بعد قبول طلبي الترشيح والمشاركة معاً في النظام.

وتسعى الدائرة من خلال جائزة «دمج» إلى تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، وتسريع تبني السياسات الدامجة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك يحتضن جميع فئاته، ليكون نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الدمج والتمكين.