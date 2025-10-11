170 نشاطاً تدعم النمو المعرفي والاجتماعي في «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة»

كشفت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة لعام 2025، سيشهد 170 نشاطاً على مستوى الإمارة، ضمن 11 محوراً رئيساً، تعكس رسالة الأسبوع المتمثلة في رعاية نمو الأطفال المعرفي والاجتماعي والعاطفي، بما يعمل على تحويل هذه المرحلة إلى حجر أساس يمكّن الأجيال القادمة من تحقيق الازدهار؟

وحددت الهيئة أربعة أهداف للأسبوع، تشمل: خلق الفرص للعائلات لقضاء وقت ممتع مع أبنائهم، وتعزيز رفاه الرضع والأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية، وتصميم سياسات وخدمات شاملة تلبي احتياجات الأسرة، إضافة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها إمارة صديقة للأسرة.

وتفصيلاً، يعد أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025، سلسلة من الفعاليات المجتمعية الشاملة التي تُنظّم على مستوى الإمارة خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

ويأتي الأسبوع هذا العام تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة» ليشكل منصة تفاعلية رائدة لتعزيز التعاون بين الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصميم وتقديم تجارب تعليمية وترفيهية ملهمة ومؤثرة للأطفال وأسرهم في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تمكين كل طفل من النمو والازدهار، وإطلاق إمكاناته الكامنة، في بيئة آمنة وصديقة للأسرة.

وأرجعت الهيئة أهمية أسبوع الطفولة وفعالياته المتعددة إلى أن السنوات الأولى من حياة الطفل (من سن حديثي الولادة إلى سن 8 سنوات) هي الأساس للحصول على صحة جيدة وتعلّم مستمرّ ورفاه مدى الحياة، وأن 90% من دماغ الطفل يتطور بحلول سن الخامسة، كما أن قضاء الوالدين 30 دقيقة يومياً في تفاعل مع طفلهما يساعد على تحسين نتائجه الأكاديمية، مشيرة إلى أن 76% من الآباء الذين يقرؤون بانتظام مع أطفالهم أفادوا بتعزيز الروابط العاطفية وتحسن مستوى التواصل بينهم، إضافة إلى أن الروابط العائلية القوية في مرحلة الطفولة المبكرة تحمي من الأخطار المستقبلية.

وشددت الهيئة على أن التجارب المبكرة تؤثر في الصحة والتعلم والسلوك مدى الحياة، خصوصاً أن الأطفال الذين يتلقون الرعاية المحفزة للنمو في سنواتهم الأولى تزيد لديهم احتمالية تحقيق نتائج أفضل في التعليم والصحة والسلوكيات الاجتماعية والتوظيف، كما يساعد اللعب في السنوات الأولى من حياة الطفل على بناء القدرة على حل المشكلات والإبداع والمرونة، ويكتسب الطفل الدارج الذي يراوح عمره بين سنة وسنتين نحو مليوني رابط جديد بين الخلايا العصبية في الدماغ كل ثانية، وعند بلوغ سن السادسة، يمتلك معظم الأطفال مفردات تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف كلمة.

دور العلم

أكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن نسخة هذا العام، من أسبوع أبوظبي للطفولة، تم التركيز خلالها على إبراز دور العلم، وأن كل تجربة يعيشها الطفل في هذه المرحلة تسهم في تشكيل صحته وتعلّمه ورفاهيته مدى الحياة.

وتتضمن أبرز الفعاليات إطلاق مبادرات وشراكات جديدة تعزز دعم الأسر وجودة التعليم المبكر، وبرنامج حافل بالفعاليات المجتمعية، وورش العمل، والأنشطة التفاعلية في أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة.

