«غاية».. برنامج متخصص لتطوير «الثقافة المالية»

صممت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، برنامج «غاية» للثقافة المالية بهدف تعزيز وتطوير الثقافة المالية في المجتمع، ومساعدة الأفراد على تحقيق الاستقرار المالي الذي يفي بمعايير معيشتهم ويلبي احتياجاتهم، حيث يعد من البرامج الأساسية لكل فرد يسعى لوضع خطة مالية متكاملة توازن بين الدخل والنفقات للوصول للرفاهية المالية.

ويعمل «غاية» الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، على ترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية، وتمكين الأسر لإدارة شؤونها المالية بكفاءة، عبر توفير الأساليب اللازمة لتعزيز المعرفة واتخاذ القرارات المناسبة، مع التركيز على مجالات تشمل كيفية ادخار المال وبناء موازنة مالية بين الدخل والنفقات والتخطيط المنظم لأفضل الطرق للاستثمار.

وتضمن برنامج «غاية» وحدات إدارة الاحتياجات المالية، واتخاذ القرارات بكفاءة، وإدارة الديون، والتعرف إلى الخيارات المصرفية والاستثمارية المتاحة، فضلاً عن التركيز على كيفية ادخار المال وبناء موازنة مالية بين الدخل والنفقات.

وحقق «غاية» إنجازات كبيرة، ما شجع هيئة «معاً» على توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من أفراد المجتمع، حيث أثمر عن تغيير إيجابي واضح في سلوك المشاركين، وتحسن كبير في القدرة على التعامل مع الأوضاع المالية الصعبة، وبدأ المشاركون في توفير بعض المال بشكل منتظم والالتزام بميزانياتهم عند الإنفاق.