6 مشروعات جديدة لـ «طرق دبي» خلال أكتوبر لتعزيز الانسيابية المرورية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قائمة المشروعات التطويرية الجديدة التي تنفذها خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي تضم ستة مشروعات تهدف إلى تعزيز الانسيابية المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية، ضمن جهودها المستمرة لتطوير شبكة طرق أكثر تقدماً وفاعلية في إمارة دبي.

واستهلت الهيئة مشاريعها خلال الشهر بافتتاح وصلة جديدة لربط مشروع الكفاف التطويري بنفق زعبيل، لخدمة الحركة المرورية القادمة من منطقة الكفاف باتجاه زعبيل، حيث جرى تنفيذ توسعة داخلية في النفق من مسار واحد إلى مسارين، ما أسهم في مضاعفة سعته الاستيعابية بنسبة 100%.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز انسيابية حركة المركبات وتخفيف الكثافة المرورية على شارع الشيخ زايد وتقاطع الثاني من ديسمبر، إلى جانب دعم الحركة في المناطق الحيوية، ويأتي المشروع في إطار خطة دبي الحضرية 2040 الرامية إلى رفع جودة الحياة وتعزيز سهولة التنقل في الإمارة.

وأضافت الهيئة، في تقرير لها عبر منصاتها الرسمية، أنه تم في الرابع من أكتوبر إنجاز تحسينات مرورية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه الخوانيج من خلال إضافة مسار جديد إلى المسارين السابقين، ما أسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الدخول والخروج بشكل أكثر سلاسة لسكان وزوار منطقة الخوانيج.

وأشارت الهيئة إلى أن القائمة تضمنت كذلك افتتاح جسر جديد يربط شارع الشيخ زايد بمول الإمارات بطول 300 متر وبسعة مسار واحد، وبطاقة استيعابية تصل إلى 900 مركبة في الساعة، حيث يوفر حركة مرورية مباشرة للقادمين من أبوظبي وجبل علي إلى مواقف السيارات في مول الإمارات، ويأتي ذلك ضمن مشروع متكامل شمل توسعة وتطوير المداخل المؤدية إلى المول، والطرق والتقاطعات ومسارات المشاة والدراجات في المنطقة المحيطة به.

وبينت الهيئة أن هناك ثلاثة مشروعات قيد التنفيذ من المقرر الانتهاء منها خلال الشهر الجاري، وتشمل تنفيذ استراحات جديدة للشاحنات على شارع الإمارات بالقرب من مدينة هند، وتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية في منطقة الجداف، وإضافة مسار جديد لشارع الخدمات على شارع الشيخ زايد باتجاه شارع البدع، والمقرر إنجازه في 31 أكتوبر الجاري.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أنها تواصل، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، تنفيذ مشاريع تطويرية شاملة للبنية التحتية للطرق بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، ويعزز جودة الحياة وسهولة التنقل في الإمارة.

وأوضحت أن مشروعاتها التطويرية تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع شبكة الطرق وتحسين خدمات التنقل، عبر تقديم حلول مبتكرة وذكية تسهم في دعم النمو المستدام، وتواكب تطلعات دبي وسكانها نحو مدينة أكثر ازدهاراً ومرونة في الحركة والتنقل.

وأضافت أن العمل متواصل لتعزيز كفاءة الشبكة المرورية ورفع مستويات السلامة على الطرق من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية دورية تتماشى مع التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع، مؤكدة التزامها المستمر بتعزيز مكانة دبي ضمن المدن العالمية الرائدة في جودة الحياة والرفاهية.

وأفادت الهيئة بأن تطوير البنية التحتية لا يقتصر على تخفيف الازدحام المروري فحسب، بل يهدف أيضاً إلى توفير الوقت والجهد على مستخدمي الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءتها عبر تطوير التصاميم الهندسية، وتوسعة الشوارع، وإنشاء الجسور والأنفاق، إلى جانب تحديث أنظمة التحكم المروري والإشارات الذكية والبنية التحتية الداعمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لرفع كفاءة التنقل وتحسين الربط بين المناطق الحيوية في دبي، بما يتيح تنقلاً أكثر سهولة وانسيابية، ويحدّ من الازدحام في الشوارع الرئيسة، ويدعم مسيرة الإمارة نحو مزيد من الريادة في مجالات البنية التحتية والاستدامة وجودة الحياة.