الإمارات ترسل 21 صهريجاً لمواجهة شح المياه في غزة

سلمت عملية «الفارس الشهم 3» 21 صهريج مياه، إلى مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة، للإسهام في تأمين المياه للأسر المتضررة والمناطق التي تعاني شحاً حاداً في المياه، وسد العجز الذي تواجهه الهيئات المحلية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. وذلك في إطار جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتغطي هذه الصهاريج احتياجات نحو 200 ألف نسمة، إذ تنقل نحو 150 ألف لتر من المياه في كل رحلة، وتبلغ سعة كل صهريج 10 أمتار مكعبة، بما يسهم في ضمان وصول المياه المحلاة إلى مختلف المناطق، ويعكس التزام دولة الإمارات الدائم بدعم السكان والتخفيف من آثار الأزمة على حياتهم اليومية.

وأكد مسؤول الإعلام في عملية الفارس الشهم 3 بقطاع غزة شريف النيرب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الإغاثية الإماراتية المتواصلة لتقديم الدعم لسكان القطاع والتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى أن العملية تواصل تقديم كل ما يلزم لضمان وصول المياه المحلاة بشكل مستمر إلى مختلف المناطق.

من جانبه، ثمّن نائب المدير التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل عمر شتات، توقيت وصول هذه الصهاريج، نظراً لتزايد الحاجة إليها في مختلف المناطق، مشيداً بدور «عملية الفارس الشهم 3» في تعزيز العمل الإنساني داخل القطاع، موجهاً الشكر لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم المتواصل ومواقفهم النبيلة في تخفيف معاناة السكان نتيجة الحرب والأزمة الراهنة.

يُذكر أن «عملية الفارس الشهم 3»، افتتحت قبل نحو شهر خطاً جديداً لنقل المياه المحلاة من المحطة الإماراتية في العريش إلى مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة، بطاقة مليوني غالون يومياً، لخدمة مئات الآلاف من المواطنين في مختلف مناطق القطاع.

وتجسّد هذه المبادرات النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وحرصها المستمر على تقديم الدعم والإغاثة للشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات، انطلاقاً من قيم التضامن والعطاء التي تميز سياستها الإنسانية عالمياً.