محمد بن راشد: كلمات الله تحفظ الأجيال.. وابني عبدالرحمن الحمادي أسعدني بصوته الجميل

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتلاوة الطفل الإماراتي عبدالرحمن الحمادي لآيات القرآن الكريم، التي وصفها سموّه بهدى ورحمة ونور يحفظ الأجيال، معبراً عن سعادته بصوته الجميل.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «كلمات الله نور وهدى ورحمة.. كلمات الله حماية وسياج وحفظ للأجيال.. حفظهم الله.. ورعاهم.. أسعدني ابني عبدالرحمن الحمادي بصوته الجميل».

