الطفل عبدالرحمن الحمادي: فخور بإشادة محمد بن راشد.. وأحلم بإمامة جامع الشيخ زايد

عبّر الطفل المواطن عبدالرحمن أحمد راشد عبدالله الحمادي، عن سعادته البالغة بتدوينة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أرفقها سموّه بمقطع فيديو له خلال تلاوته للقرآن الكريم، مشيداً بصوته الجميل.

وقال عبدالرحمن البالغ من العمر 12 عاماً، ويدرس بالصف السابع في مدرسة الغزالي بأبوظبي لـ«الإمارات اليوم»: «سعادتي لا تُوصف، ولم أكن أتوقع أن يشاهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفيديو، وعندما رأيت كلماته عني شعرت بالفخر والامتنان الكبير، فهي لحظة سأظل أتذكرها طوال حياتي».

وأضاف أنه نشر الفيديو على حسابه الشخصي، ولم يتخيل أن يصل إلى هذا الحد من الانتشار، مشيراً إلى أنه يحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، ويواصل الحفظ يومياً بمساعدة والده، قائلاً: «أحب سماع القرآن لأني أتعلم من قصصه، وأتمنّى أن أصبح إماماً لجامع الشيخ زايد في المستقبل».

وأوضح عبدالرحمن أنه يستمتع بسماع تلاوات عدد من القراء، أبرزهم الشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، مشيراً إلى أن من أكثر الآيات التي يحبها قوله تعالى: {عيناً فيها تُسمى سلسبيلاً} من سورة الإنسان، لأنها تصف الجنة وتجعل قلبه مطمئناً.

ووجّه رسالة إلى الأطفال، قائلاً: «أنصح كل طفل أن يقرأ القرآن ويحفظه، لأنه يساعدنا على التركيز والمذاكرة في المدرسة، ويمنحنا راحة وسعادة».

من جانبه، عبّر والد الطفل، أحمد راشد الحمادي، عن فخره الكبير بتدوينة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً: «فوجئنا جميعاً في المنزل، وكان يوم الجمعة مختلفاً بكل تفاصيله، امتلأ بيتنا فرحاً وفخراً، وشعرنا بأن كلمات سموّه وسام غالٍ على صدر عبدالرحمن والأسرة كلها».

وأوضح أنه اكتشف موهبة ابنه قبل نحو ثلاث سنوات، عندما سمعه ينشد في المنزل، فلاحظ جمال صوته وطلب منه أن يقرأ القرآن، مضيفاً: «منذ تلك اللحظة بدأت أشجعه وأجلس معه باستمرار ليستمع إلى كبار القراء ويقلدهم، وكان يقضي ساعات طويلة ليتقن تلاوة آية واحدة حتى يشعر بالرضا عنها».

وأشار إلى أن عبدالرحمن لا يمتلك هاتفاً أو أي جهاز إلكتروني، إذ يحرص والده على إبعاده عن التكنولوجيا قدر الإمكان، حتى يركّز على دراسته وحفظ القرآن.

وذكر أن ابنه شارك في عدد من المسابقات القرآنية، وفاز بالمركز الأول في جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه على مستوى الدولة، في فئة «أجمل ترتيل للمواطنين - أطفال»، كما فاز بجوائز مدرسية عدة.

وأكّد أن كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تُشكل مسؤولية كبيرة ودافعاً مضاعفاً لمواصلة دعم ابنه وتنمية موهبته، قائلاً: «ما قاله سموّه مصدر فخر سيدوم في ذاكرة ابني، ويحفزه لخدمة وطنه من خلال القرآن، فهذه الكلمات ليست إشادة فقط، بل هي توجيه ودعم عظيم لكل ولي أمر أن يكتشف موهبة أبنائه ويصقلها».

ووجّه رسالة إلى أولياء الأمور، قائلاً: «أنصح جميع الآباء والأمهات بالاهتمام بتعليم القرآن لأبنائهم، لأن القرآن يزرع فيهم القيم ويصونهم، كما أدعوهم إلى اكتشاف مواهب أطفالهم وتشجيعهم لخدمة وطننا وردّ الجميل إليه».

عبدالرحمن الحمادي:

• أواصل حفظ القرآن يومياً بمساعدة والدي، وأحب سماعه وأتعلم من قصصه.

والد الطفل:

• كلمات محمد بن راشد، وسام غالٍ على صدر ابننا عبدالرحمن والأسرة كلها، وملأت بيتنا فرحة وفخراً.