«البيئة»: مياه الشرب «أورانوس ستار» ملوثة.. واستيرادها محظور

حذّرت ‫وزارة التغير المناخي والبيئة، من شراء منتج مياه الشرب المعبأة «أورانوس ستار» (Uranus Star) أو أي من منتجات العلامة التجارية ذاتها، مؤكدة عدم إصدار أي تصاريح رسمية لاستيراد أو تداول تلك المنتجات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، ثبوت تلوث المنتج المذكور بمواد ضارة بالصحة في إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى تفعيل خطوات تحقق فورية شملت التنسيق المباشر مع جميع السلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء في كل إمارة، والتدقيق على سجلات الشحنات الغذائية في جميع منافذ الدولة.

‏وبينت الوزارة أنها كثفت الإجراءات والرقابة للتأكد من عدم صدور أي تصريحات أو أذونات لدخول شحنات لمنتج المياه المعبأة المذكور أو أي منتجات للعلامة التجارية نفسها.

‏وأهابت وزارة التغير المناخي والبيئة بالجمهور الذي قد يكون اقتنى المنتج المذكور من أي من المصادر، بضرورة التخلص الفوري من أي كميات بحوزته ولو كانت بسيطة، وعدم استهلاكها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.