استحداث مسار جبلي جديد في الفجيرة

كشف مدير مركز الفجيرة للمغامرات، عمرو زين الدين، عن استحداث المسار الجبلي الخامس عشر ضمن شبكة المسارات الجبلية في الإمارة، ليضاف إلى 14 مساراً قائماً جرى تطويرها وصيانتها خلال الصيف، موضحاً أن «المسار الجديد يتميز بتصميم مبتكر وخدمات مساندة طُورت بالتعاون مع أهالي المنطقة، في خطوة تعزز المشاركة المجتمعية في مشاريع السياحة البيئية».

وأشار إلى أن الإعلان رسمياً عن المسار الجديد سيتم خلال ملتقى المغامرين السنوي المقرر عقده الاثنين المقبل، في فندق ومنتجع البحر في الفجيرة، بمشاركة محلية ودولية من هواة رياضات المغامرة. وأعلن مركز الفجيرة للمغامرات عن انتهاء فترة التوقف الصيفي لأنشطته الجبلية، التي فُرضت خلال شهور الصيف الماضي ضمن إجراء استباقي لتقليل الأخطار المناخية المرتبطة بالمغامرات الجبلية.

وأكد مدير المركز أن «فترة التوقف الصيفي أثمرت نتائج إيجابية، إذ لم تسجل أي إصابات خطرة أو حالات فقدان خلال الصيف، بفضل الالتزام بمعايير السلامة، والرقابة الميدانية المستمرة»، مشيراً إلى أن «سياسة التعليق الموسمي أصبحت جزءاً من منظومة الوقاية الشاملة التي يطبقها المركز سنوياً، لضمان ممارسة المغامرات في أجواء آمنة».

وأوضح أن نشاط المسير الجبلي (الهايكنغ)، الذي يعد من أكثر الأنشطة جذباً للزوار، استقطب أكثر من 12 ألف زائر خلال الموسم الماضي، دون تسجيل حوادث، ما يعكس نجاح خطط المركز في تعزيز الوعي والجاهزية المسبقة.

وبيّن أن إمارة الفجيرة رسّخت مكانتها وجهة رائدة وآمنة في سياحة المغامرات على مستوى المنطقة، بفضل تطبيقها أنظمة حديثة، واستثمارها في الكفاءات الوطنية والبرامج التدريبية المتخصصة، والتعاون الوثيق مع الجهات المحلية والشركاء الاستراتيجيين لتطوير منظومة السياحة البيئية المستدامة للمغامرات الجبلية بما يواكب رؤية الإمارات في تعزيز السياحة البيئية المستدامة.