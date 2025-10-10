دول الاتحاد الأوروبي تبدأ الأحد تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES)

أعلنت وزارة الخارجية أنه اعتباراً من الأحد 12 أكتوبر 2025، تبدأ دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، الذي يتطلب تسجيل بيانات جواز السفر والمعلومات البيومترية (الصورة والبصمات) عند أول دخول إلى أحد المنافذ الحدودية لدول الاتحاد الأوروبي وعلى المسافرين من مواطني دولة الإمارات مراعاة ذلك، ويُستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية.