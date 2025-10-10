"أبوظبي للإسكان" تطلق خدمة "إبداء الاهتمام" لتمكين المواطنين من اختيار المشروع السكني المناسب

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان «إبداء الاهتمام»، وهي خدمة رقمية تُمكِّن المواطنين المؤهَّلين من استعراض جميع المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية، وإبداء الاهتمام بالمشروع الأكثر ملاءمة للمستفيد، بناءً على الموقع الجغرافي للمشروع وتاريخ الإنجاز، ومساحة الوحدة السكنية، وغيرها.

وبناء على هذه الخدمة الجديدة، قامت هيئة أبوظبي للإسكان بإدراج جميع المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية المتوفرة في محفظتها السكنية على تطبيق إسكان أبوظبي لتكون متاحة أمام المواطنين المؤهلين للاستفادة من هذه الخدمة، بحيث يستطيع المواطنون الذين تتم دعوتهم عبر رسائل نصية قصيرة، وإشعارات من خلال التطبيق لاستعراض المشاريع التي يمكنهم إبداء الاهتمام فيها، كل حسب ملاءته المالية ، وسيتم منح المواطنين مدة زمنية كافية لاستعراض تلك المشاريع، والمقارنة بينها، والتنسيق مع ذويهم وأقاربهم، قبل فتح المجال أمامهم لإبداء اهتمامهم بالمشروع الملائم لهم.

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان حمد حارب المهيري، تم إطلاق هذه الخدمة، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التقارب الاجتماعي، حيث تم تصميمها لتطوير آلية تخصيص المساكن الحكومية بالكامل وتقدم للمواطن تجربة جديدة تمنحه كامل الحرية في اختيار الموقع الجغرافي الذي يفضل السكن فيه، إلى جانب اختيار الوحدة السكنية التي يفضلها داخل المشروع.

وأضاف "ستقوم الهيئة بعرض نحو 28 ألف وحده سكنية في 15 مشروع سكني قيد التطوير في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي أمام المستفيدين ، وذلك بهدف إبداء اهتمامهم بالمشروع الملائم لهم في المرحلة الأولى، على أن تتاح لهم فرصة اختيار المسكن وحجزه على الخارطة عند جهوزية تفاصيل المشروع الذي اختاروه، حيث ستقوم الهيئة أو المطور العقاري بدعوة المواطنين الذين أبدوا اهتمامهم بالمشروع للاطلاع على تصاميمه، واختيار المسكن الملائم فيه والقيام بحجزه (على الخارطة) واستكمال جميع إجراءات التخصيص قبل اكتمال المشروع، ليتمكن بذلك المواطنون من معرفة حالة مسكنهم وتاريخ إنجازه والتخطيط لمستقبلهم بناء على اختياراتهم المسبقة.

وأضاف المهيري، تستهدف الخدمة في المرحلة الأولى المواطنين الذي لديهم طلبات قروض شراء مسكن أو قروض شراء مسكن آجل السداد، حيث يمكنهم الاطلاع على المشاريع السكنية الحكومية والمشاريع السكنية التي يتم تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، والمؤهلين للحصول على خدمة منحة مسكن الذين يمكنهم استعراض جميع المشاريع الحكومية فقط. وأضاف أن الهيئة ستتيح للمواطنين المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية إلى جانب المواطنين الحاصلين على أراضي سكنية لا تتوفر فيها البنية التحتية ولديهم طلبات قروض بناء مسكن قيد الإجراء ، فرصة تغيير خدمتهم لقرض شراء مسكن جاهز أو خدمة منحة مسكن، وفقا للمنفعة المستحقة وتمكينهم من إبداء اهتمامهم بالمشاريع المعروضة إن رغبوا بذلك.

وأوضح المهيري، أن الهيئة عملت على تأهيل المواطنين الذين لديهم طلبات مساكن فعالة، بناء على أقدمية الطلبات والحالة الاجتماعية والسكنية بما في ذلك عدد أفراد الأسرة والوضع السكني للمستفيد، مشيراً أن هناك مشاريع مستقبلية سيتم عرضها لاحقاً وتأهيل المزيد من المواطنين حسب استحقاقهم للخدمة.

وأشار المهيري، أن المرحلة الثانية من هذه الخدمة قد تتيح للمواطنين الحاصلين على منح أراضي سكنية، ولديهم موافقات قروض بناء صادرة ولم يباشروا أعمال البناء من تغيير الخدمة إلى قرض شراء مسكن جاهز، ولكن ذلك مرهون بالانتهاء من طلبات المساكن الحالية.

وشدد المهيري على ضرورة التأني في الاختيار، والتنسيق المسبق مع الأقارب المؤهلين لاختيار المشروع المناسب بهدف اختيار مساكن متجاورة في نفس المشروع، منوهاً أن الهيئة ستقوم بمنح الوقت الكافي أمام المواطنين لاستعراض المشاريع المتاحة قبل إتاحة الفرصة لإبداء الاهتمام عبر تطبيق إسكان ابوظبي، إذ سيتم فتح باب إبداء الاهتمام للمستفيدين في منطقة العين أولا ثم في مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة في وقت لاحق.

يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية هيئة أبوظبي للإسكان في التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الشفافية في جميع مراحل رحلة المتعامل، بدءًا من الاستحقاق وحتى استلام المسكن، ويعكس الجهود الحثيثة للهيئة في تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الخيارات وتقصير مدة الانتظار للحصول على المساكن.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.iskan.abudhabi