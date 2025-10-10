رائد الفضاء محمد الملا ينهي تدريبه في برنامج «CAVES»

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، نجاح رائد الفضاء محمد الملا في إتمام البرنامج التدريبي (CAVES)، الذي امتد على مدار أسبوعين بتنظيم من وكالة الفضاء الأوروبية، في منطقتي موليزي وكامبانيا بإيطاليا، وبمشاركة طاقم دولي من روّاد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء في بيان صحافي أمس: «يُعدّ برنامج (CAVES) وهو ما يُعرف باسم المغامرة المشتركة لتقييم وتدريب السلوك البشري ومهارات الأداء، من أبرز برامج التدريب السلوكي المتقدمة، حيث يُهيّئ روّاد الفضاء للعمل بكفاءة وأمان ضمن فرق متكاملة في بيئات استكشافية تحاكي تحديات الفضاء. وشمل البرنامج محاضرات تقنية، وأنشطة ميدانية، ورحلة استكشافية استمرت أياماً عدة في كهوف تحت الأرض، عاش خلالها الفريق في عزلة تامة بعيداً عن أي مظاهر للحياة اليومية».

وأشار إلى أن محمد الملا وزملاءه اكتسبوا خلال التجربة خبرات عملية في مجالات الاستكشاف تحت الأرض، ورسم الخرائط، وإجراء البحوث العلمية، إلى جانب تطوير مهارات الاتصال والقيادة، وإدارة الضغوط، وصنع القرار، كما أتاح البرنامج بيئة تحاكي ظروف المهمات الفضائية، ومنها العزلة عن العالم الخارجي، وغياب الإيقاع الزمني المعتاد، ومحدودية الخصوصية والمعدات، إضافة إلى التحديات التقنية والحضور الدائم للأخطار.

ويأتي إنجاز الملا في إتمام هذا البرنامج المتخصص ليُعزز من رصيده العلمي والعملي، ويُمثل محطة مهمة في مسيرته، بما يسهم في دعم المهمات الفضائية المستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء.