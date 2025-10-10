«طرق دبي» تُعرّف أهالي الورقاء ومردف بمستجدات الخط الأزرق

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجلس متعاملين، لتعريف الجمهور من أهالي منطقتي الورقاء ومردف بمستجدات مسار مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، في مناطقهم السكنية، إلى جانب مبادرات الهيئة لتطوير وتحسين الطرق وانسيابية الحركة المرورية وجهودها المتواصلة في تحقيق رضا السكان وتسهيل حركة تنقّلهم.

وناقشت الجلسة محاور من ضمنها معلومات توضيحية عن مسار مشروع الخط الأزرق للمترو، وأهمية تنفيذ المشروع، والتحويلات المرورية التي ستُنفذ في منطقتي الورقاء ومردف، وترأسها المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، رئيس مجلس المتعاملين، أحمد محبوب، بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبدالمحسن إبراهيم كلبت.

وتهدف الهيئة من خلال تنظيم مجالس المتعاملين إلى إطلاع الجمهور على أحدث المشاريع والمبادرات التي تنفذها، والاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين بشكل متواصل، إضافة إلى متابعة التحديات المرتبطة بالتنقل والازدحام المروري، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2024-2030، التي تركز على تحقيق خمسة أهداف استراتيجية تتعلق بالتكامل والتنقل المبتكر، وتحسين إمكانية الوصول، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل، والتوسع في خدمات التنقل الحالية والمستقبلية، وإسعاد المتعاملين.

ويبلغ طول مشروع «الخط الأزرق» 30 كم، ويتضمن ثلاث محطات تبادلية، وسبع محطات فوق مستوى الأرض، وأربع محطات تحت مستوى الأرض، ومحطتين مستقبليتين.

واستعرضت الجلسة معلومات مهمة عن المشروع، تضمنت شرحاً عن أول معبر للقطار يمر فوق خور دبي، وأكبر محطة نفقية انتقالية بمساحة 44 ألف متر مربع، ومحطة انتقالية للربط مع شبكة المترو الحالية على الخط الأحمر (منطقة الراشدية) والخط الأخضر (منطقة الخور)، ومحطة أيقونية.

وأكّد الأهالي أن جهود الهيئة كبيرة في توفير الحلول السريعة في مواقع مشاريع «الخط الأزرق»، والمتمثلة في تنفيذ تحويلة مرورية من شارع «5» إلى شارع «8» باتجاه «سيتي سنتر مردف» وبالعكس من شارع «8» إلى شارع «5» باتجاه شارع الجزائر.