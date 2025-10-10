بلدية دبي تُطلق «مفتش المدينة» للرقابة على مجالات العمل البلدي   

أعلنت بلدية دبي عن مبادرة «مفتش المدينة»، لإعداد وتأهيل مفتشين شاملين للرقابة على مختلف مجالات العمل البلدي، التي تهدف إلى بناء منظومة تفتيش شاملة ومتكاملة على مستوى المدينة، ورفع نسب الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات المعتمدة، وتوحيد رؤى التفتيش على أساس من التعاون والتكامل، بما يعزّز من مستوى جودة الخدمات المُقدمة ويرفع سعادة المتعاملين والمجتمع.

وقالت البلدية في بيان صحافي أمس، إنها أهّلت ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، 63 مفتشاً مواطناً من كوادرها، في 14 مجالاً فنياً تشمل مختلف الأنشطة التابعة للمهام التفتيشية الخاصة ببلدية دبي، ليكون مفتش مدينة شاملاً، وذلك بما يسهم في توحيد عملية التفتيش واستثمار وقت المفتشين، وتعزيز كفاءة نظام الرقابة والتفتيش، بما يعزّز من ريادة دبي في توفير أفضل بيئة معيشية تتمتع بمستويات متقدمة من جودة الحياة، والصحة، والسلامة، والأمان.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «إن مفتش المدينة سيُمثل عين بلدية دبي الرقابية وخط الدفاع الميداني الاستباقي الأول لها، وهو جزء أساسي مُساهم في تحقيق رؤيتنا (بلدية رائدة لمدينة عالمية)، وعامل معزز لتفعيل الاستباقية من أجل درء المخاطر والتحديات كافة التي يمكن أن تواجه أي فرد من سكان وزوّار إمارة دبي، ومساهم رئيس في رفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن خدمات المدينة».

وأطلقت البلدية الدبلوم المهني «مفتش المدينة» لتأهيل وإعداد كوادر تفتيش ورقابة ذات كفاءة عالية ومعتمدة، لتغطي مجالات ومسارات متكاملة متعلقة بالعمل البلدي، تشمل الرقابة على قطاعات الصحة، والسلامة، وسلامة الغذاء، وأنشطة البناء، والنفايات والصرف الصحي والاستدامة، والرقابة على المرافق العامة كافة.