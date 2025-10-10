رئيس الدولة يُهنّئ فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده، معرباً سموه عن أمنياته للرئيس الروسي موفور الصحة والسعادة، ومواصلة العمل من أجل تقدّم وازدهار روسيا وشعبها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «خالص التهاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده، وصادق الأمنيات له بموفور الصحة والسعادة، ومواصلة العمل من أجل تقدّم روسيا وازدهار شعبها».