الإمارات تُدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

أدانت دولة الإمارات بشدة، محاولة اغتيال رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، معربة عن أسفها لوقوع هذا الاعتداء الآثم.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات مع رئيس الإكوادور وعائلته، وحكومة وشعب الإكوادور في هذه الظروف، كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.