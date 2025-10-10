«دبي الإنسانية» تستعرض رحلتها في الارتقاء بالعمل الإنساني العالمي

في أمسية حملت عنوان «المستقبل الآن: الارتقاء بالعمل الإنساني من قلب دبي إلى العالم»، قدّمت دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، فيلم «من أجل الإنسانية» على مسرح الفن الرقمي (تودا) في سوق مدينة جميرا، تلاه حوار رفيع المستوى جمع نخبة من المتحدثين والخبراء.

يوثق الفيلم مسيرة دبي الإنسانية وتطورها كونها منصة عالمية للتنسيق والابتكار الإنساني، كاشفاً الكواليس الحقيقية لرحلة المساعدات من قلب دبي حتى وصولها إلى المجتمعات المتضررة من الأزمات حول العالم.

ومن خلال سرد بصري مؤثّر، يُبرز الفيلم الأثر المتنامي لدبي الإنسانية وجهود شركائها، ورسالتها المستمرة لجعل الاستجابة الإنسانية أسرع وأكثر ذكاء وترابطاً.

عقب العرض، ألقى المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، جوسيبي سابا، كلمة أشار فيها إلى ثقافة العطاء المتجذرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي والمستمدة من إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما استعرض المنظومة المتكاملة التي تم بناؤها داخل مجتمع دبي الإنسانية، والتي تقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، ومنها الدول التي تستضيف مراكز إنسانية. وأكد أن هذا النهج التشاركي يشكّل أساساً لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية عالمياً والوصول إلى المحتاجين بأكبر قدر ممكن.

واختتم كلمته، مستشهداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً: «مساعداتنا لا تحدّها حدود، ومسؤوليتنا لا تعرف قيوداً، واستعدادنا للمستقبل يجب أن يكون مستمراً».

تبع ذلك كلمة ألقاها المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، راشد الحميري، أعقبها نقاش تفاعلي أداره الإعلامي مصطفى الراوي، وشارك فيه كل من المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بيرانجير بويل، ومدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،» الدكتور فوزان الخالدي، ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الإمارات وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، ستيفن أندرسون، والنائب الأول للرئيس التنفيذي في طيران الإمارات للشحن الجوي، بدر عباس.

ناقش المتحدثون التحولات التي يشهدها العمل الإنساني العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، من تغير المناخ إلى النزاعات وأبرزوا أهمية الابتكار والتكنولوجيا والشراكات متعددة القطاعات في ضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة.

ومن أبرز المحاور التي تناولها النقاش:

• ريادة دولة الإمارات في ترسيخ العمل الإنساني ضمن هويتها الوطنية ونهجها المؤسسي.

• دور التعاون والشراكات في بناء منظومة إنسانية أكثر مرونة وفاعلية على المستوى العالمي.

• أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة، من المنصات الرقمية للبيانات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، في تعزيز جاهزية الاستجابة.

• والحاجة إلى الارتقاء بمستوى التعاون الدولي لضمان إيصال المساعدات بشكل أسرع وأكثر استدامة في عالم متزايد التعقيد.

ومن خلال تسليط الضوء على دور طيران الإمارات للشحن الجوي في النقل السريع للمساعدات، وخبرات برنامج الأغذية العالمي التشغيلية، والمبادرات الإغاثية لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حول العالم، أبرز النقاش كيف تُسهم الشراكات متعددة القطاعات المنطلقة من دبي في إعادة تشكيل مستقبل العمل الإنساني.

واختُتم اللقاء بتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة بناء شبكة إنسانية استباقية مترابطة ومرنة، تُجسّد رسالة دبي الإنسانية في نشر الأمل ومد يد العون من قلب دبي إلى العالم.