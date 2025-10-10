«دبي لرعاية النساء» تطلق دليل المساعدة الذاتية للمرأة المعنَّفة

تشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في معرض «جيتكس 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وتكشف خلال المعرض عن دليل المساعدة الذاتية للمرأة المعنفة «ملاذ»، الأول من نوعه على المستويين الوطني والدولي، كونه منصة مساعدة ذاتية رائدة صُممت خصوصاً لدعم النساء المعنَّفات.

ويمثل «ملاذ» نقلة نوعية، إذ يتيح للمتعامل قيادة العملية بنفسه من خلال منظومة تقييم مرنة، تستند إلى مجموعة من الأسئلة المصممة بعناية لتتلاءم مع طبيعة الحالة.

ويتميز البرنامج بضمان السرية التامة للمعلومات الشخصية ونتائج التقييم، بحيث تبقى محفوظة لدى المتعامل وحده، في حين تستفيد المؤسسة على مستوى بناء قواعد بيانات دقيقة تتيح تطوير برامج وخدمات أكثر تخصصاً وفاعلية.

ويعتمد البرنامج على آلية تصنيف ذكية تحدد مسار التدخل الأمثل؛ حيث يقترح أن تتوجه الحالات عالية الخطورة مباشرة إلى الجهات المحلية المختصة، في حين تُقدَّم للحالات المتوسطة والخفيفة جلسات إرشادية ونفسية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تعزز فرص التعافي واستعادة التوازن. كما يتميّز «ملاذ» بمرونة عالية تتيح تطويره مستقبلاً وفق احتياجات المتعاملين، سواء من خلال إضافة خيارات متعددة للغات أو من خلال ابتكار خصائص جديدة، بما يضمن بيئة آمنة تقوم على الخصوصية الكاملة وتمنح النساء القوة والثقة لقيادة مسار الحماية والتمكين بأنفسهن.

وتطلق المؤسسة خلال المعرض «نظام إدارة الحالات الذكي» بحلة جديدة، ليجسد مكانتها في تبني الحلول التقنية بمجال الرعاية الاجتماعية.

ويهدف النظام إلى تلبية احتياجات فريق متعدد التخصصات من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين القانونيين ومشرفي الرعاية والإيواء، من خلال منظومة متكاملة من الاستمارات المتخصصة، إلى جانب آلية أرشفة ذكية للبيانات تتيح إعداد تقارير دقيقة، ومتابعة مؤشرات الأداء، وبناء دراسات وبرامج توعوية تعزز جودة الخدمات واستدامتها.

وأكدت المدير العام بالإنابة للمؤسسة، شيخة سعيد المنصوري، أن مشاركة المؤسسة في «جيتكس 2025» محطة مهمة لإبراز دورها في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن حماية النساء والأطفال تتطلب حلولاً متطورة تجمع بين البعد الإنساني والأدوات الذكية التي تعزز سرعة الاستجابة ودقة التدخل.

• نظام «إدارة الحالات الذكي» يهدف إلى تلبية احتياجات فريق من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين القانونيين ومشرفي الرعاية والإيواء.