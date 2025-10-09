مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن إتمام رائد الفضاء محمد الملا تدريب CAVES التابع لوكالة الفضاء الأوروبية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح رائد الفضاء محمد الملا في إتمام البرنامج التدريبي CAVES، الذي امتد على مدار أسبوعين بتنظيم من وكالة الفضاء الأوروبية، في منطقتي موليزي وكامبانيا بإيطاليا، وبمشاركة طاقم دولي من رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا).

ويُعد برنامج CAVES وهو ما يعرف باسم المغامرة المشتركة لتقييم وتدريب السلوك البشري ومهارات الأداء، من أبرز برامج التدريب السلوكي المتقدمة، حيث يهيّئ رواد الفضاء للعمل بكفاءة وأمان ضمن فرق متكاملة في بيئات استكشافية تحاكي تحديات الفضاء.

وقد شمل البرنامج محاضرات تقنية، وأنشطة ميدانية، ورحلة استكشافية استمرت عدة أيام في كهوف تحت الأرض، عاش خلالها الفريق في عزلة تامة بعيدًا عن أي مظاهر للحياة اليومية.

وخلال هذه التجربة اكتسب محمد الملا وزملاؤه خبرات عملية في مجالات الاستكشاف تحت الأرض، ورسم الخرائط، وإجراء البحوث العلمية، إلى جانب تطوير مهارات الاتصال والقيادة، وإدارة الضغوط، وصنع القرار.

كما أتاح البرنامج بيئة تحاكي ظروف المهمات الفضائية، بما في ذلك العزلة عن العالم الخارجي، غياب الإيقاع الزمني المعتاد، محدودية الخصوصية والمعدات، إضافةً إلى التحديات التقنية والحضور الدائم للمخاطر.

ويأتي إنجاز الملا في إتمام هذا البرنامج المتخصص ليعزز من رصيده العلمي والعملي، ويمثل محطة مهمة في مسيرته، بما يسهم في دعم المهمات الفضائية المستقبلية وتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء.