محمد بن راشد يهنئ «نابغة العرب» بـ «نوبل»: أمتنا غنية بالعقول

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور الأردني عمر ياغي، فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء 2025 التي أعلنت أمس، مؤكداً سموه أن «الأمة العربية مليئة بالنوابغ.. وغنية بالعقول».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «قبل عام، كرمنا البروفيسور عمر ياغي ضمن جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية، واليوم نبارك له فوزه بجائزة نوبل للكيمياء.. نبارك للبروفيسور عمر.. وقبل ذلك نبارك للعالم العربي هذه العقول التي نفاخر بها الأمم».

وأضاف سموه: «الأمة العربية مليئة بالنوابغ، وغنية بالعقول، ورسالتنا هي إعادة الثقة بأنفسنا، والثقة بشبابنا، والثقة بعلمائنا.. هذه هي رسالتنا في جائزة نوابغ العرب وفي جميع مشاريعنا الإنسانية والحضارية والمعرفية».

يشار إلى أن دبي كرمت البروفيسور ياغي بجائزة «نوابغ العرب 2024» عن فئة العلوم الطبيعية، إذ تحتفي الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بألمع العقول العربية وتسلط مزيداً من الضوء على منجزاتها وتعزز استدامة أثرها الإيجابي في المسيرة المعرفية والحضارة الإنسانية.

العلم أكبر قوة

عند إعلان منح جائزة نوبل في الكيمياء 2025، أعرب البروفيسور عمر ياغي عن «دهشته وسروره وتأثره».

وقال البروفيسور عمر ياغي متحدثاً لمؤسسة «نوبل»: «نشأت في أسرة متواضعة جداً، كنا نحو 10 أشخاص في قاعة صغيرة، نتقاسمها مع الماشية التي كنا نربيها». وعند بلوغه الـ15 أرسله والداه إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته. وقال: «العلم أكبر قوة تحقق المساواة في العالم».

