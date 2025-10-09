رئيس الدولة وأمير الكويت: ندعم وقف إطلاق النار في غزة وإرساء السلام الشامل والعادل

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك ومستوى تطورهما، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان، أمس، في إطار الزيارة الأخوية التي قام بها سموه إلى الكويت.

ورحب صاحب السمو أمير الكويت بأخيه صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكد سموهما في هذا السياق دعم البلدين جميع المبادرات والمساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرساء السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها، مشددين على ضرورة البناء على الاعترافات الدولية المتزايدة أخيراً بالدولة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق نحو السلام والاستقرار.

كما بحث سموهما مسار العمل الخليجي المشترك، مؤكدين حرص البلدين على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

وأقام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء، تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصل إلى دولة الكويت الشقيقة في وقت سابق، أمس، في زيارة أخوية.

وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله للمطار الأميري.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في دولة الكويت.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة، الكويت في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه في المطار الأميري سمو ولي عهد الكويت وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

رافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة وفد ضم كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

• رئيس الدولة وأمير الكويت شددا على ضرورة البناء على الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو السلام والاستقرار.

• الجانبان أكدا حرص البلدين على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.