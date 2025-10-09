بتوجيهات محمد بن راشد.. انتقال «جيتكس غلوبال» إلى «مدينة إكسبو دبي» في ديسمبر 2026

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستعد «جيتكس غلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي، لإحداث نقلة نوعية في مشهد الفعاليات التكنولوجية مع انطلاق نسخته الجديدة لعام 2026، في مقره الجديد بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي من السابع إلى 11 ديسمبر 2026، في أضخم تظاهرة تكنولوجية في العالم، ليُقدّم تجربة جديدة تجمع بين الابتكار والاستكشاف والوجهات العالمية.

وفي السياق نفسه، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق أول وأضخم تجربة «تِك-كايشن» عالمية، لتُرسي معياراً جديداً يجمع بين التكنولوجيا وأسلوب الحياة عبر فعاليات وأنشطة متنوعة تعم أرجاء دبي بدءاً من نسخة عام 2026، بمفهوم لا يقتصر فيه «جيتكس تِك-كايشن» على قاعات العرض فحسب، بل يمتد ليشمل مدينة دبي بأكملها، محوّلاً إياها إلى منصة حية متكاملة تجمع بين الأعمال والتكنولوجيا وأسلوب الحياة العصري.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ستبقى مدينة المستقبل وبوابة التقنية ومفتاحها ومستقبلها.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تستقبل دبي خلال الأسبوع القادم أكبر حدث تكنولوجي في العالم عمره 45 سنة، فعالياته تمتد عبر 14 مدينة، ويستقبل 6800 شركة من 180 دولة».

وأضاف سموه: «ستبقى دبي مدينة المستقبل وبوابة التقنية عبر هذا الحدث وغيره، ولترسيخ موقعها وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنقل هذا الحدث العالمي إلى مدينة إكسبو بداية من العام القادم، مع معرض (نورث ستار) لدعم الشركات الناشئة، وتغيير موعده لينطلق في السابع من ديسمبر وحتى 11 ديسمبر 2026، وإطلاق ورش عمل وفعاليات تقنية وتجمعات تكنولوجية في جميع مناطق دبي، ليكون الحدث مهرجاناً للتقنية والتكنولوجيا تعيشه المدينة بكافة مناطقها، ولتبقى دبي بوابة التقنية ومفتاحها ومستقبلها».

خطوة استراتيجية

ويُشكل انتقال تنظيم «معرض جيتكس» إلى ديسمبر من كل عام خطوة استراتيجية نوعية تُعيد تموضعه في قلب الموسم السياحي الأكثر حيوية في دبي، بما يتيح لرواد التكنولوجيا العالميين والمستثمرين المشاركين فرصة استكشاف أسلوب الحياة الفريد والمشهد الثقافي الغني للمدينة، في أجواء تُحفّز على إقامات أطول وتجارب أكثر عمقاً وتنوعاً، تأكيداً للتكامل الفريد بين مكانة دبي كعاصمة للابتكار وموقعها بوصفها الوجهة الأرقى والأكثر تفضيلاً للفعاليات العالمية، مع اختيار دبي الوجهة الأولى عالمياً ضمن جوائز تريب أدفايزر - الأفضل بين الأفضل لعام 2024.

توافق استراتيجي مع أجندة «D33»

ويتعاون «جيتكس» بشكل وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب نخبة من أبرز الجهات والمؤسسات الرائدة في قطاعات الرياضة والصحة والضيافة والسياحة البيئية وأسلوب الحياة، لتصميم برامج إقامة وتجارب استثنائية تُرسخ مكانة دبي وجهة عالمية متكاملة.

ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى ترسيخ موقع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، إذ يُكرّس «جيتكس تِك-كايشن» هذا التوجّه من خلال دمج الابتكار التكنولوجي بأسلوب الحياة العصري، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.

وجهة مثالية

وتبرز أجندة دبي الاقتصادية (D33) جاذبية دبي باعتبارها وجهة مثالية لقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمهنيين الرقميين، بما توفره من بيئة ملهمة تدعمها بنية تحتية متطورة، ومعايير عالمية في مجالات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة، في واحدة من أكثر مدن العالم أماناً واستعداداً للمستقبل.

وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى التي تجعل دبي نموذجاً متميزاً لأسلوب الحياة العصري، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مدينة رائدة في تعزيز التنافسية العالمية، وبناء اقتصاد معرفي متقدم، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب الدولية.

وقد انعكست هذه الريادة في الأداء الاقتصادي المتميز للمدينة، حيث تصدرت دبي في سبتمبر 2025 المرتبة الأولى عالمياً في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (FDI Greenfield)، مسجلة تدفقات بلغت نحو 11 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2025، وفقاً لتقرير Monitor FDI Dubai. كما عززت دبي مكانتها وجهة مفضلة للمواهب الرقمية العالمية، بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر VisaGuide Digital Nomad Visa Index، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر Savills Executive Nomad Index.

ومن خلال استقطاب المواهب العالمية المتنقلة، يُسهم جيتكس «تِك-كايشن» في ترسيخ مكانة دبي مدينة تُلهم الإبداع، وتحتضن الأفكار الخلاقة، وتُشكّل منصة للنمو والابتكار في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

جيتكس 5.0 في عام 2026

وتمثّل نسخة عام 2026 محطة تاريخية في مسيرة جيتكس نحو إطلاق حركات تكنولوجية جديدة على مستوى العالم، تحت شعار «جيتكس 5.0»، مع انتقال الحدث إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو الذي يشهد توسعة كبرى بقيمة تزيد على 2.7 مليار دولار أميركي، ليصبح أكبر مركز مغلق مخصص للفعاليات في المنطقة.

وتجسد هذه التوسعة انطلاقة جديدة تُعيد صياغة دور «جيتكس» ليغدو منصة مستقبلية رائدة تتماشى مع المرحلة المقبلة من النمو التكنولوجي العالمي، وتعكس الطموحات المتصاعدة لاقتصادات الذكاء الاصطناعي حول العالم.

ويفتتح المعرض فعالياته في السابع من ديسمبر 2026 مع قمة «جيتكس سكيل» الجديدة التي تجمع قادة عالميين في يوم مخصص للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الاتجاهات الحاسمة، والفرص الواعدة، والأطر التنظيمية والسياسات التي ترسم ملامح اقتصادات الذكاء الاصطناعي العالمية.

ومن الثامن إلى 11 ديسمبر 2026، يستعرض المعرض أحدث الابتكارات المتقدمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي 5.0، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية، وصولاً إلى علوم الحياة والتصنيع المتقدم، بهدف تحفيز التعاون بين القطاعات الحيوية المستقبلية.

«جيتكس غلوبال» و«إكسباند نورث ستار»

كما يشهد الحدث مع انعقاده العام المقبل في مدينة إكسبو دبي، عودة «جيتكس غلوبال» و«إكسباند نورث ستار» معاً في موقع واحد، ليشكّلا منصة موحدة ومتكاملة تُعزز النطاق الكامل لمنظومة الابتكار العالمية، بدءاً من عمالقة التكنولوجيا وصناع السياسات، مروراً بالشركات الناشئة والمستثمرين، وصولاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية.

ويُعزّز هذا الدمج مكانة دبي كمحور عالمي مؤثر وأهم نقطة التقاء للأفكار ورؤوس الأموال وفرص التوسع. ويشكّل «جيتكس 5.0» و«تِك-كايشن» علامة فارقة، إذ يُقدّمان منصة عالمية برؤية مبتكرة تلتقي فيها تكنولوجيات المستقبل مع مدينة صُممت لتُلهم وتربط وتسـرّع الخطوة التالية نحو المستقبل.

ويحتفل معرض «جيتكس غلوبال» هذا العام بنسخته الـ45 في مركز دبي التجاري العالمي، ويقام من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 6800 عارض، من بينهم 2000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1200 مستثمر يُديرون أصولًا تفوق 1.1 تريليون دولار أميركي، إضافة إلى أكثر من 40 شركة «يونيكورن». وبصفته العلامة التجارية لأكبر فعالية تكنولوجية في العالم، يمتد «جيتكس» اليوم إلى 14 مدينة حول العالم، ليدعم حوارات ترسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية عالمياً.

• حمدان بن محمد يُوجّه بإطلاق أول وأضخم تجربة «تِك-كايشن» عالمياً لإرساء معيار جديد لالتقاء التكنولوجيا بأسلوب الحياة.

• انتقال «معرض جيتكس» إلى ديسمبر من كل عام خطوة استراتيجية نوعية تضعه في قلب الموسم السياحي الأكثر حيوية في دبي.

• عودة «جيتكس غلوبال» و«إكسباند نورث ستار» معاً في موقع واحد عام 2026 تُشكّل منصة موحّدة ومتكاملة تُعزّز النطاق الكامل لمنظومة الابتكار العالمية.